"Мне не хватает его бойцовского характера". Тренер Шахтера тепло отозвался о бывшем подопечном

Несмотря на потерю теоретических шансов получить чемпионство в нынешнем сезоне, главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич после матча 27-го тура в Одессе (3:0) излучал позитив. Перед тем, как прийти на традиционную пресс-конференцию, он охотно делился впечатлениями о победной игре на флеш-интервью, рассказав о ее особенностях. Посетив конференц-зал одесского стадиона "Черноморец", рулевой гостей не только удовлетворил своими ответами присутствующих в помещении журналистов, но и поразил всех откровенностью, искренностью и приветливостью. А еще пониманием украинского и умением применять на нашем языке не только отдельные слова, но и целые фразы. Усевшись в кресло в президиуме, Марино Пушич поздоровался "Добрий день усім!", после чего дал развернутые ответы на все вопросы. Большинство из них были адресованы ему корреспондентом UA-Футбол.

- В ходе второго тайма, когда игрок "Черноморца" Ярослав Ракицкий покидал поле во время его замены, случился довольно трогательный момент: вы его обняли и что-то ему сказали. Хотелось бы знать, о чем у вас был разговор с игроком команды соперника?

- (Искренне улыбается). Вы очень удачно подметили. Действительно, не часто бывает картина, когда тренер одной команды может обнять так близко игрока другой. В первую очередь я сказал ему, что мне не хватает его бойцовского характера. Ярослав - невероятный парень, я бы даже сказал, необычный. Действительно, его характер, бойцовский задор и желание бороться были для меня очень важными во время нашей совместной работы в "Шахтере". Я наслаждался общением с этим, безусловно, выдающимся игроком. Сейчас Ракицкий находится не в лучшей физической форме, ведь долгое время был вне футбола, но все же убежден, что своей нынешней команде он может дать многое. В жизни каждого футболиста наступает пора, когда приходится прощаться с активными выступлениями - любой клуб нуждается в кадровых изменениях. Но Ярослав - игрок, к которому я всегда буду относиться с большим уважением. Он способен вдохновить не одно поколение футболистов.

- Когда вы получили приглашение возглавить "Шахтер", то понимали, с чем вам придется в Украине столкнуться и были ли готовы к этому? Как вам лично удается все это переносить и привыкли ли вы к условиям войны?

- Одно дело, когда ты прибываешь в какое-то место и совсем другое, когда видишь какую-то картинку того, что там происходит, еще до того, как туда приехал. На самом деле это довольно разные понятия. Безусловно, я осознавал то, с чем мне придется столкнуться. Чувствовал все потенциальное давление и ответственность. Но в целом я положительный парень и стараюсь сохранять позитивный подход в том, что делаю каждый день на базе. Хотя могу отметить, что это действительно непросто. Пожалуй мы единственный клуб, который выступает на таком высоком уровне и уже на протяжении стольких лет не имеет своей тренировочной базы. Мы вынуждены постоянно путешествовать - как и все клубы в стране. Но в силу отсутствия собственного стадиона, фанатской базы и уже упомянутой мною собственной тренировочной базы это усложняет для нас рабочий процесс. Собственно, как и для футболистов - они тоже люди, у них есть семьи. Однако несмотря на ситуацию в Украине вынуждены постоянно находиться в разъездах и долго не видеться со своими семьями. Но несмотря на это я должен отметить их профессионализм. Я не могу жаловаться на их отношение. Учитывая все обстоятельства, футболисты подходят к тренировочному и игровому процессам с полным профессионализмом. Поэтому я полностью доволен их отдачей. Конечно, я надеюсь, что в ближайшее время все это закончится и мы сможем функционировать в традиционном понятии для футбольного клуба. Но несмотря на обстоятельства, которые нас окружают, я рад здесь находиться и приносить пользу команде.

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Ответив на вопросы, Марино Пушич поднялся из-за стола и, улыбаясь, сказал на украинском: "Дякую". Находясь в хорошем настроении, Пушич продолжил коммуникацию. В холле стадиона его караулила группа желающих сделать совместные селфи и взять автограф. А при выходе из здания стадиона главный тренер "Шахтера" еще долго не мог сесть в клубный автобус, который ожидал только его. Он оказался в настоящем плену болельщиков всех возрастов, ни одному из которых не отказал в фото- и автографсессии.