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Хавбек Кривбасса - о ничьей с Рухом: Подвела реализация
Команды не смогли выявить победителя
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака прокомментировал ничью в выездном матче 27-го тура УПЛ против "Руха" (0:0).
- Максим, как прокомментируешь ничейный результат?
- Очень расстроен, потому что наша команда не победила. В принципе, создали много возможностей, но немного подвела реализация.
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- Ты вышел на замену в перерыве? Какое задание получил от Юрия Вернидуба?
- Врываться в зоны, постоянно держать в напряжении соперников, регулярно идти в прессинг и наносить удары по воротам.
- У тебя был классный момент, но забить не удалось. Что не получилось?
- Макс Лунев отдал очень хорошую передачу, Ноа пропустил, но меня подвела реализация. Соперник, наверное, в первом тайме больше моментов создал, а мы во втором больше, поэтому счет справедлив. Конечно, хотелось победить. Но впереди еще четыре матча, надо в них выигрывать и продолжать идти к своей цели.
- Чего не хватило все же сегодня?
- Во-первых, соперник крепкий: хорошо идет в прессинг, очень много навязывает борьбы, поэтому надо было приспособиться к игре. Нам не хватило реализации, - резюмировал Задерака.
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