Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кузык проанализировал ничейный результат в матче с Рухом
Хавбек "Кривбасса" отметил проблемы с реализацией моментов
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык высказал свое мнение относительно ничейного результата с "Рухом" (0:0) в матче 27-го тура УПЛ.
- Денис, как прокомментируешь матч?
- Могу сказать, что в первые минут 30 мы действовали хорошо, контролировали игру. После этого "Рух" провел несколько хороших контратак, после которых немножко перехватил инициативу. Поэтому последние минуты первого тайма получились нервными. Где-то нам повезло. Во втором тайме уже мы играли лучше. Держали мяч под контролем. К сожалению, не смогли только забить победный гол, хотя моментов хватало.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- В первом тайме ты играл на позиции правого вингера. Второй - на позиции левого защитника. Не было проблем с перестройкой?
- Не сказал бы о каких-то проблемах. Всю карьеру до этого действовал слева в защите. Поэтому не трудно. Сыграю там, где скажет тренер.
- Команда сыграла "на ноль". Какие мысли по этому поводу?
- Хочется выигрывать. То, что играем "на ноль" - хорошо, но надо набирать три очка. Нам необходимо побеждать в каждом матче, - сказал Кузык.
Популярное сейчас
- "Любой другой результат, кроме чемпионства, я точно не пойму": Козловский – о воспитанниках Руха
- Не изменяет. Судаков снова отреагировал на результат матча двух Металлистов
- Яремчук vs ПАОК: сделал ассист и попал в штангу. Оценки украинца за матч
- Максимум - переходные матчи. Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире