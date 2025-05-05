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Кузык проанализировал ничейный результат в матче с Рухом

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" отметил проблемы с реализацией моментов

Кузык проанализировал ничейный результат в матче с Рухом

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык высказал свое мнение относительно ничейного результата с "Рухом" (0:0) в матче 27-го тура УПЛ.

- Денис, как прокомментируешь матч?

- Могу сказать, что в первые минут 30 мы действовали хорошо, контролировали игру. После этого "Рух" провел несколько хороших контратак, после которых немножко перехватил инициативу. Поэтому последние минуты первого тайма получились нервными. Где-то нам повезло. Во втором тайме уже мы играли лучше. Держали мяч под контролем. К сожалению, не смогли только забить победный гол, хотя моментов хватало.

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- В первом тайме ты играл на позиции правого вингера. Второй - на позиции левого защитника. Не было проблем с перестройкой?

- Не сказал бы о каких-то проблемах. Всю карьеру до этого действовал слева в защите. Поэтому не трудно. Сыграю там, где скажет тренер.

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- Команда сыграла "на ноль". Какие мысли по этому поводу?

- Хочется выигрывать. То, что играем "на ноль" - хорошо, но надо набирать три очка. Нам необходимо побеждать в каждом матче, - сказал Кузык.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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