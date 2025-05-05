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УАФ назначила судей на доигровку матча Кривбасс - Левый Берег

Премьер-лига

Игра пройдет 7 мая

УАФ назначила судей на доигровку матча Кривбасс - Левый Берег

Фото: fcminaj.com

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 21-го тура (доигровки) Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

21-й тур

7 мая (среда)

"Кривбасс" - "Левый Берег". 13:00. Кривой Рог, СК "Горняк". Главный арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Ассистенты - Остапчук В.И. (Львов), Петраков Е.А. (Черкассы), 4-й арбитр -Сташук И.И. (Чернигов), Наблюдатель арбитража - Зубарев О.Г. (Славянск).

Арбитр ВАА - Задиран С.С. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Наблюдатель ВАА - Войтюк А.М. (Запорожье).

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Напомним, что матч 15 марта был приостановлен на второй минуте. После продолжительных воздушных тревог стороны решили перенести поединок.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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