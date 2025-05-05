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Второй месяц подряд. Назван лучший игрок апреля в Кривбассе
Болельщики сделали свой выбор
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Александр Романчук признан лучшим игроком команды по итогам апреля. Футболист завоевал эту награду второй месяц подряд.
Его поддержали 58% болельщиков. На втором месте Егор Твердохлеб (14%), а третьим финишировал Андрей Клищук (13%). В топ-6 игроков также вошли Денис Кузык (8%), Артур Микитишин (5%) и Хрвое Илич (2%).
Романчук в пяти апрельских матчах УПЛ сыграл от первой до последней минуты и забил один гол. Всего в активе защитника в текущем сезоне 21 поединок (плюс 1 игра в Кубке Украины).
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