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Второй месяц подряд. Назван лучший игрок апреля в Кривбассе

Премьер-лига

Болельщики сделали свой выбор

Второй месяц подряд. Назван лучший игрок апреля в Кривбассе

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук признан лучшим игроком команды по итогам апреля. Футболист завоевал эту награду второй месяц подряд.

Его поддержали 58% болельщиков. На втором месте Егор Твердохлеб (14%), а третьим финишировал Андрей Клищук (13%). В топ-6 игроков также вошли Денис Кузык (8%), Артур Микитишин (5%) и Хрвое Илич (2%).

Романчук в пяти апрельских матчах УПЛ сыграл от первой до последней минуты и забил один гол. Всего в активе защитника в текущем сезоне 21 поединок (плюс 1 игра в Кубке Украины).

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук Денис Кузык Артур Микитишин Егор Твердохлеб Хрвое Илич
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
05.05.2025 в 11:25
Красава!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
05.05.2025 в 11:25
Красава!
Ответить
0
0

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