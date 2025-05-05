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Калюжный уже получил подписной бонус от клуба Первой лиги - СМИ

Премьер-лига
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Где будет играть лидер "Александрии"?

Калюжный уже получил подписной бонус от клуба Первой лиги - СМИ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о будущем полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного.

"У меня есть две информации. Первая — что существует вариант, при котором Калюжный не переходит в "Металлист 1925".

Вторая — что Калюжный уже получил подписной бонус. А когда человек получает подписной бонус, мне кажется, пути назад уже нет. И я больше доверяю второй информации.

Поэтому Калюжный, с определённой долей вероятности, может провести следующий сезон в Первой лиге", — сказал журналист.

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Отметим, что контракт Калюжного с "Александрией" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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