Калюжный уже получил подписной бонус от клуба Первой лиги - СМИ

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о будущем полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного.

"У меня есть две информации. Первая — что существует вариант, при котором Калюжный не переходит в "Металлист 1925".

Вторая — что Калюжный уже получил подписной бонус. А когда человек получает подписной бонус, мне кажется, пути назад уже нет. И я больше доверяю второй информации.

Поэтому Калюжный, с определённой долей вероятности, может провести следующий сезон в Первой лиге", — сказал журналист.