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Калюжный уже получил подписной бонус от клуба Первой лиги - СМИ
Где будет играть лидер "Александрии"?
Фото: ФК Олександрія
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о будущем полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного.
"У меня есть две информации. Первая — что существует вариант, при котором Калюжный не переходит в "Металлист 1925".
Вторая — что Калюжный уже получил подписной бонус. А когда человек получает подписной бонус, мне кажется, пути назад уже нет. И я больше доверяю второй информации.
Поэтому Калюжный, с определённой долей вероятности, может провести следующий сезон в Первой лиге", — сказал журналист.
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Отметим, что контракт Калюжного с "Александрией" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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