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Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера

Премьер-лига

Президенты обоих клубов предварительно договорились о переходе игрока

Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера

Фото: #FCVR57

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Стали известны детали потенциального перехода нападающего "Вереса" Николая Гайдучика в житомирское "Полесье".

"По моей информации, два президента, мы знаем об отношениях Геннадия Буткевича и Ивана Надеина, принципиально предварительно об этом уже договорились. Даже можем назвать сумму – около 300 тысяч долларов. Зимой можно было сделать это дешевле, но зимой пришел Батиста", - рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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В нынешнем сезоне Гайдусик провел 30 матчей за "Верес" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Николай Гайдучик
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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