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Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера
Президенты обоих клубов предварительно договорились о переходе игрока
Фото: #FCVR57
Стали известны детали потенциального перехода нападающего "Вереса" Николая Гайдучика в житомирское "Полесье".
"По моей информации, два президента, мы знаем об отношениях Геннадия Буткевича и Ивана Надеина, принципиально предварительно об этом уже договорились. Даже можем назвать сумму – около 300 тысяч долларов. Зимой можно было сделать это дешевле, но зимой пришел Батиста", - рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
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В нынешнем сезоне Гайдусик провел 30 матчей за "Верес" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
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