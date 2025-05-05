Ашур - о матче с Александрией: Трагедия не в результате, а в удалении

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур проанализировал поражение от "Александрии" (1:2) в матче 27-го тура УПЛ.

- Скажите, пожалуйста, как вы вообще воспринимаете этот результат, и насколько из этого стоит делать футбольную трагедию?

- Не из результата нужно делать трагедию, а из того, что в такой момент, в таком матче, при такой игре мы остаемся в меньшинстве. Такого не может быть, просто не может быть такого, что на 5 минуте второго тайма, особенно, учитывая, что у нас уже стоит игрок на замену. Мы абсолютно бездумно получаем вторую желтую карточку, это невозможно, так не может быть. И, конечно, это влияет на игру. Что я могу ребятам сказать? Они вдесятером отыгрались почти весь второй тайм. Сделали лучший эпизод среди двух команд, чтобы забить второй гол, выход один на один. Было трудно, но играли преданно, сердцем, с желанием. Конечно разъярены все после этого удаления. Это не результат трагедия, а подобные события.

- Но такое случается и мне интересно: какая была установка после того как команда осталась в меньшинстве? На чем вы акцентировали внимание?

- Нам пришлось компенсировать то пространство, которое осталось. Вы видели, стоял на бровке Михайличенко и был готов выходить вместо Майсурадзе, а пришлось выходить вместо Адмира. И, конечно, мы потеряли возможность прессинговать, так как мы хотели, так как мы делали, так как нам удавалось во многих эпизодах. И пришлось отойти назад, пришлось компенсировать это пространство, которое у нас осталось свободным и использовать возможности, которые у нас могут быть. Были моменты, мы вдесятером создали тот момент при счете 1:1. Но ребята не железные и сейчас такой период сезона, где против одного из лидеров чемпионата, против сыгранной и сбитой команды оставаться вдесятером, то о чем мы можем говорить?! Конечно была установка не отходить полностью, потому что мы все равно хотели получить сегодня результат. Обидно, что могли, обидно, что сегодня сложилось не в нашу пользу. В первом тайме кроме этого одного удара, кроме этого гола не могу ничего ребятам предъявить, разве что несколько деталей, которые надо было подкорректировать. Свой гол заслуженно забили, и еще создавали и отбирали мячи вблизи половины соперника, - резюмировал Ашур.