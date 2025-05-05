УПЛ поздравила один из старейших клубов Украины с годовщиной основания команды

Пресс-служба Украинской Премьер-Лиги поздравила один из старейших клубов Украины с годовщиной основания команды.

Украинская Премьер-Лига поздравляет ФК "Заря" с Днем основания!

В начале мая свой 102-й день рождения отмечает один из самых ярких и наиболее самобытных клубов украинского футбола — ФК "Заря" (Луганск)!

"Заря" имеет уникальную историю, объединяющую достижения советского периода, победы в независимой Украине и достойные выступления на международной арене. Чемпион СССР 1972 года, многократный призер Чемпионата Украины, финалист Кубка Украины, стабильный участник еврокубков — луганский клуб по праву занимает место среди лидеров украинского футбола.

Несмотря на все — вынужденный отъезд из Луганска, полномасштабное вторжение, необходимость постоянно бороться со сложными условиями современной жизни, "Заря" продолжает одерживать победы, поднимается по турнирным вершинам, прославляет Украину за рубежом.

Желаем клубу дальнейших спортивных успехов, ярких побед, громких триумфов на национальном и международном уровнях, а также скорейшего возвращения домой — в родной Луганск.