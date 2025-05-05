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Журналист - о потенциальном новичке Динамо: Это Ярмоленко десять лет назад

Премьер-лига

Физическая готовность колумбийца определит его будущее в клубе

Журналист - о потенциальном новичке Динамо: Это Ярмоленко десять лет назад

Фото: instagram.com/angel_torres_08

Новина українською

Украинский журналист Владимир Зверов высказался об игре колумбийца Анхеля Торреса, который сейчас находится на просмотре в киевском "Динамо".

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"Анхель Торрес - колумбийский вингер, который, вероятно, поедет на сборы. Чтобы понять, как он выдерживает нагрузки в чемпионате Украины, нужно протестировать его с первой командой - посмотреть, как он тренируется. Я просмотрел его матчи. Во-первых, он год не играл в футбол. Была ситуация, когда его отстранили из-за обвинений в нападении на женщину. В конце концов Торреса оправдали.

Так вот, я пересмотрел его матчи, чтобы понять, что он из себя представляет. Последние полгода он играл на позиции левого хавбека. Поэтому не уверен, может ли он стать наследником Ярмоленко. До этого он чаще действовал на правом фланге. И вот там Торрес - это Ярмоленко десять лет назад: мяч под левую ногу, резкое смещение в центр, удар. Очень много таких эпизодов. Он очень резкий футболист - если наберет форму. Когда Торрес играет слева, то часто замыкает атаки, берет игру на себя, идет в обыгрыш в штрафной площадке. И примерно 95% действий выполняет левой ногой. Все решит его физическая готовность на фоне "Динамо", - сказал Зверов в эфире YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
05.05.2025 в 14:41
Щось не дуже віриться...
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Комментарии 2
Don_Benito (Буча)
05.05.2025 в 14:41
Щось не дуже віриться...
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Kondor (Веселе)
05.05.2025 в 14:36
"це Ярмоленко десять років тому"---Аби небув такою ж сволотою.
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