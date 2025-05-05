Максимов: Не хочется брать туристов - играют те, кто старается

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью с "Колосом" (0:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Вы довольны результатом?

– Я доволен ребятами. Мы приехали – очень хорошее поле было. Контролировали мяч, мы разбирали игру "Колоса", знаем, как они играют, как они забивают голы. Мы где-то сыграли 2-м номером, отошли на свою половину поля, встречали на своей половине и играли на контратаках. Я доволен ребятами. Оба тайма одинаковые. Хочу пожелать "Колосу" удачи, у них хороший тренер. Костышин пришел – мы с ним дружим, общаемся, играем за сборную. Так что я думаю, что с таким тренером будет у них дальше все хорошо.

– Сегодня Челядин вышел на позиции левого полузащитника, Пердута в опорной зоне. Почему так?

– У нас на скамейке было всего 4 игрока. Не хочется каких-то туристов брать, чтобы ехали те, на кого не рассчитываю. Беру на выездную игру тех ребят, которые тренируются, стараются, отдаются на 100 процентов. Челядин – левша. Мы решили поставить его на левый фланг. Думаю, следующая игра у нас будет легче. Затем Салабай подойдет, он пропускал 2 игры из-за красной карточки и сегодня не имел права играть, потому что у нас он в аренде. Мы его оставили, не могли заплатить деньги, чтобы он играл. Кулач еще травмирован.

Эпизод с незасчитанным голом? Я еще не видел момент. Судьи есть – думаю, что там же на VAR кто-то сидит.

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– По вашему мнению, результат закономерен?

– Думаю, да. Мы находимся внизу турнирной таблицы, для нас каждое очко, как глоток воздуха. Спасибо ребятам за то, что они выдержали. Установка была – чтобы они никуда не выбрасывались, потому что команда имела трех нападающих. И Сидоров, и Третьяков, и Великан – очень скоростные ребята, они могли побежать и забить нам гол. Так что мы выдержали, и я благодарю ребят за игру. Двигаемся дальше. Самое главное – что мы контролировали мяч. Я им говорил: "Ребята, не бейте никуда, дайте, чтобы кто-то отобрал у вас мяч. А так вы бьете – и потом защищаемся. Так в футбол не играют". Мы много очков не добрали, потому что у нас такие игры были, что мы могли вничью играть. Где-то, может, планку подняли выше, но хотелось бы, чтобы не на нервах играть каждую игру, - резюмировал Максимов.