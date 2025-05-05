Робость хозяев и футбол без футбола. Акценты зрителя на 27-м туре УПЛ

В минувшем туре выделил два уникальных факта. На моей памяти не было такого, чтобы ни в одном из восьми матчей УПЛ не выиграли хозяева поля. Не говорю, плохо это или хорошо - исключительно констатирую факт. И, уж совершенно точно, ни разу за почти полвека не видел игры без единого голевого момента. Таки-дожился.

Ингулец - Динамо 0:4

Полесье - Александрия 1:2

Черноморец - Шахтер 0:3

Левый Берег - Карпаты 2:3

Рух - Кривбасс 0:0

ЛНЗ - Заря 1:1

Верес - Оболонь 0:2

Колос - Ворскла 0:0

Зрелищность. Прилично смотрелась половина поединков тура. Конечно же, самый зрелищный прошел на Левом берегу Днепра. После него, примерно на одном уровне воспринял житомирский матч и встречу аутсайдера с лидером. В Одессе тоже скучать особо не давали.

Откровенно унылой оказалась лишь одна игра, зато какая! В Ковалевке, если не притягивать моменты за уши, команды умудрились ни разу всерьез не угрожать друг другу. НИ РАЗУ. То есть, фактически это был футбол без футбола: бег и борьба с мячом. Без комментариев.

Писал в анонсах тура: “Чисто интуитивно добавил бы сюда и поединок “Колоса” с “Ворсклой”. Даже не столько из турнирных соображений, сколько из симпатичной игры, которую в масштабах УПЛ можно ожидать от команд Костышина и Максимова”. Что тут скажешь, хреновая у меня интуиция. Очки превыше футбола.

Интрига. Как видите, в Ковалевке все было ясно еще до начала матча - ведь попыток открыть счет в нем не было как таковых. Начало концу “Ингульца” в игре с “Динамо” положил автогол Дихтярука на 38-й минуте. Ильин в Ровно удвоил счет на четыре минуты позже, и, как оказалось, это уже означало итоговый успех “Оболони”.

По-настоящему надолго задержалась интрига тоже трижды. Цара принес победу “Александрии” в Житомире на 78-й минуте. На следующей минуте это же не удалось сделать Задераке для “Кривбасса” во Львове. А Сапутин спас “Зарю” от поражения в Черкассах, парировав удар Пасича уже перед самым финальным свистком.

Логика. Понятное дело, нули “Колоса” с “Ворсклой” здесь вне конкуренции. Весьма близок к идеальному счет 1:2 в Житомире. И я бы все-таки рискнул назвать закономерной ничью “Руха” с “Кривбассом”, хотя тут как раз каждый из них “наиграл” на свой гол.

Также считаю, что “Заря” заслуживала большего в Черкассах, а “Левый Берег” и вовсе должен был побеждать “Карпаты”. Здесь логика явно подкачала. Возможно, не была столь очевидно сильнее “Вереса” и “Оболонь”.

Судейство. Наверное, можно сказать, что Фемида похоронила “Верес”. На 34-й минуте, при счете 0:1, получил несправедливое предупреждение за симуляцию и, как следствие, был удален с поля Куция. Слово коллеге Юстасу: “Я бы не давал, как минимум контакт был. Просто играем дальше, если не штрафной удар”.

Затем, на 46-й минуте, уже при 0:2, в составе команды гостей не был удален за фактический фол последней надежды (как бы его не переименовывали) Приймак. Юстас: “Там слева был игрок, возможно посчитали, что он мог вступать в борьбу. Но мое мнение - удаление”. Таким же было, к слову, и мнение ВАРа.

Однако рефери Кубряк к нему не прислушался, настояв на своем. Таким образом, большую часть игры “Верес” по его вине был в меньшинстве, тогда как “Оболонь” оставалась в полном составе лишнюю половину поединка. Любопытно, что сказал бы по этому поводу президент киевского клуба - известный борец за справедливость?

Везение. Дважды “отскакивал” “Кривбасс”. Причем, в течение трех минут, еще в первые полчаса, и оба раза штанга спасала его после ударов Карабина.

ЛНЗ мог и не видать забитого мяча без срезки Вантуха в свои ворота в начале второго тайма. После чего “Заре” пришлось отыгрываться.

И следует признать, что скорее всего без судьбоносного рикошета Бондаренко не открыл бы счет в Одессе на 55-й минуте. Можно говорить о беспомощности и обреченности “Черноморца”, но факты - упрямая вещь. До этого “Шахтер” ничего не мог с ним поделать, а после - да, были еще два гола кряду.

Личности. Наиболее часто замечен в ключевых моментах матча Буяльский: пять участий, в том числе в трех голах “Динамо”. Вторым назвал бы его одноклубника Ваната, третьим - Невертона из “Шахтера”.

Далее одинаково запомнились Карабин (“Рух”), Волошин (“Динамо”) и Педриньо (“Шахтер”). Отмечу также Бондаренко из “Шахтера” и Шапаренко из “Динамо”.

Самые эффективные - по два голевых участия из двух возможных: Чачуа (“Карпаты”), Устименко (“Оболонь”) и Цара (“Александрия”).

Вратари вновь не блистали. А методом исключения выделим Марченко из “Оболони” с тремя зачетными сэйвами.

Симпатии. На сей раз футболом больше всего радовали те, кого к этому положение обязывает - “Шахтер” и “Динамо”. Впрочем, тому способствовал и уровень их соперников. И да, “Александрия” уступила фаворитам совсем немного, хотя ее визави был куда как серьезнее.

Формально под стать команде Ротаня был и “Левый Берег”, но он почти всю игру провел в большинстве. Особняком стоят “Карпаты”, игравшие в меньшинстве как раз против него и реализовавшие три своих шанса из четырех.

“Ворскла” с “Колосом” - разочарования не только конкретного тура. Последняя нулевая по моментам команда встречалась нам в УПЛ шесть туров назад. А так чтобы обе в одном поединке - еще раз: никогда. Во что они играли?

В тройке худших также “Черноморец” с единственным шансом. В пятерке - “Ингулец” и ЛНЗ: у них по два.

Таблица. Думаю, всем понятно, что призовые места уже забиты и распределены. Если кто-то и не спешит с таким утверждением, то из чистой перестраховки.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 27 20 7 0 59-17 67 2 ФК Александрия 27 19 6 2 42-19 63 3 Шахтер 27 17 6 4 64-24 57 4 Полесье 27 11 10 6 36-27 43 5 Карпаты 27 12 7 8 38-30 43 6 Кривбасс 26 11 7 8 28-24 40 7 Заря 27 11 3 13 31-37 36 8 Верес 27 9 8 10 31-38 35 9 Рух 27 8 10 9 27-25 34 10 Колос 27 6 11 10 23-23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18-42 28 12 ЛНЗ 27 7 7 13 24-36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22-35 25 14 Левый Берег 26 6 5 15 16-32 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17-41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17-43 18

Борьба за последнюю путевку в Европу обострилась. “Карпаты” догнали “Полесье”, и такая же возможность есть у “Кривбасса”. А воспользовался ли он ею, мы должны узнать уже на этой неделе. Интриги здесь - хоть отбавляй, но о качестве ее я уже вам говорил достаточно.

“Оболонь”, ЛНЗ и “Ворскла”, на данный момент, определяют третьего лишнего, который опустится в “зону риска”. Причем неожиданно для большинства из нас оптимистичнее всех тут смотрятся киевляне, а самый бледный вид имеют Черкассы. Опять же, в эту свару не поздно вернуться и “Левому Берегу” - скоро узнаем.

Привычно тают шансы “Ингульца” (и они тоже зависят от доигровки в Кривом Роге), а по “Черноморцу” уже начали звонить отходную.

Анонсы. Афиша нового тура: “Полесье” - “Динамо”. Лично мне результат видится предсказуемым, но кто знает… А по факту да, Житомиру очки нужны кровь из носу. Но как-то не смотрится он сегодня способным отобрать их у без трех минут чемпиона.

“Карпаты” - “Александрия”. Вот тут уже теплее. И все же, команда Лупашко еще только в пути, который осилила команда Ротаня. Ну, может, хоть футбол какой-никакой нам покажут в этих двух встречах.

“Оболонь” - ЛНЗ: “лобовуха” над “зоной риска”. Тенденцию я озвучил выше, но опять же - решится все на поле. А “Ингулец” с “Левым Берегом” будут интриговать меня лишь в том случае, если последний перед этим проиграет в Кривом Роге. Но в любом случае у него здесь поул-позишн и комфорт игры вторым номером.

А пока нас ждут Миланы с Парижами. И слава Богу, что есть возможность вспомнить о том, как выглядит настоящий футбол! Особенно после нефутбола в Ковалевке. Интересно, сколько у меня собратьев по несчастью, досмотревших это до конца…

Фото - UA-Футбол