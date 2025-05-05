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Робость хозяев и футбол без футбола. Акценты зрителя на 27-м туре УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В минувшем туре выделил два уникальных факта. На моей памяти не было такого, чтобы ни в одном из восьми матчей УПЛ не выиграли хозяева поля. Не говорю, плохо это или хорошо - исключительно констатирую факт. И, уж совершенно точно, ни разу за почти полвека не видел игры без единого голевого момента. Таки-дожился.
- Ингулец - Динамо 0:4
- Полесье - Александрия 1:2
- Черноморец - Шахтер 0:3
- Левый Берег - Карпаты 2:3
- Рух - Кривбасс 0:0
- ЛНЗ - Заря 1:1
- Верес - Оболонь 0:2
- Колос - Ворскла 0:0
Зрелищность. Прилично смотрелась половина поединков тура. Конечно же, самый зрелищный прошел на Левом берегу Днепра. После него, примерно на одном уровне воспринял житомирский матч и встречу аутсайдера с лидером. В Одессе тоже скучать особо не давали.
Откровенно унылой оказалась лишь одна игра, зато какая! В Ковалевке, если не притягивать моменты за уши, команды умудрились ни разу всерьез не угрожать друг другу. НИ РАЗУ. То есть, фактически это был футбол без футбола: бег и борьба с мячом. Без комментариев.
Писал в анонсах тура: “Чисто интуитивно добавил бы сюда и поединок “Колоса” с “Ворсклой”. Даже не столько из турнирных соображений, сколько из симпатичной игры, которую в масштабах УПЛ можно ожидать от команд Костышина и Максимова”. Что тут скажешь, хреновая у меня интуиция. Очки превыше футбола.
Интрига. Как видите, в Ковалевке все было ясно еще до начала матча - ведь попыток открыть счет в нем не было как таковых. Начало концу “Ингульца” в игре с “Динамо” положил автогол Дихтярука на 38-й минуте. Ильин в Ровно удвоил счет на четыре минуты позже, и, как оказалось, это уже означало итоговый успех “Оболони”.
По-настоящему надолго задержалась интрига тоже трижды. Цара принес победу “Александрии” в Житомире на 78-й минуте. На следующей минуте это же не удалось сделать Задераке для “Кривбасса” во Львове. А Сапутин спас “Зарю” от поражения в Черкассах, парировав удар Пасича уже перед самым финальным свистком.
Логика. Понятное дело, нули “Колоса” с “Ворсклой” здесь вне конкуренции. Весьма близок к идеальному счет 1:2 в Житомире. И я бы все-таки рискнул назвать закономерной ничью “Руха” с “Кривбассом”, хотя тут как раз каждый из них “наиграл” на свой гол.
Также считаю, что “Заря” заслуживала большего в Черкассах, а “Левый Берег” и вовсе должен был побеждать “Карпаты”. Здесь логика явно подкачала. Возможно, не была столь очевидно сильнее “Вереса” и “Оболонь”.
Судейство. Наверное, можно сказать, что Фемида похоронила “Верес”. На 34-й минуте, при счете 0:1, получил несправедливое предупреждение за симуляцию и, как следствие, был удален с поля Куция. Слово коллеге Юстасу: “Я бы не давал, как минимум контакт был. Просто играем дальше, если не штрафной удар”.
Затем, на 46-й минуте, уже при 0:2, в составе команды гостей не был удален за фактический фол последней надежды (как бы его не переименовывали) Приймак. Юстас: “Там слева был игрок, возможно посчитали, что он мог вступать в борьбу. Но мое мнение - удаление”. Таким же было, к слову, и мнение ВАРа.
Однако рефери Кубряк к нему не прислушался, настояв на своем. Таким образом, большую часть игры “Верес” по его вине был в меньшинстве, тогда как “Оболонь” оставалась в полном составе лишнюю половину поединка. Любопытно, что сказал бы по этому поводу президент киевского клуба - известный борец за справедливость?
Везение. Дважды “отскакивал” “Кривбасс”. Причем, в течение трех минут, еще в первые полчаса, и оба раза штанга спасала его после ударов Карабина.
ЛНЗ мог и не видать забитого мяча без срезки Вантуха в свои ворота в начале второго тайма. После чего “Заре” пришлось отыгрываться.
И следует признать, что скорее всего без судьбоносного рикошета Бондаренко не открыл бы счет в Одессе на 55-й минуте. Можно говорить о беспомощности и обреченности “Черноморца”, но факты - упрямая вещь. До этого “Шахтер” ничего не мог с ним поделать, а после - да, были еще два гола кряду.
Личности. Наиболее часто замечен в ключевых моментах матча Буяльский: пять участий, в том числе в трех голах “Динамо”. Вторым назвал бы его одноклубника Ваната, третьим - Невертона из “Шахтера”.
Далее одинаково запомнились Карабин (“Рух”), Волошин (“Динамо”) и Педриньо (“Шахтер”). Отмечу также Бондаренко из “Шахтера” и Шапаренко из “Динамо”.
Самые эффективные - по два голевых участия из двух возможных: Чачуа (“Карпаты”), Устименко (“Оболонь”) и Цара (“Александрия”).
Вратари вновь не блистали. А методом исключения выделим Марченко из “Оболони” с тремя зачетными сэйвами.
Симпатии. На сей раз футболом больше всего радовали те, кого к этому положение обязывает - “Шахтер” и “Динамо”. Впрочем, тому способствовал и уровень их соперников. И да, “Александрия” уступила фаворитам совсем немного, хотя ее визави был куда как серьезнее.
Формально под стать команде Ротаня был и “Левый Берег”, но он почти всю игру провел в большинстве. Особняком стоят “Карпаты”, игравшие в меньшинстве как раз против него и реализовавшие три своих шанса из четырех.
“Ворскла” с “Колосом” - разочарования не только конкретного тура. Последняя нулевая по моментам команда встречалась нам в УПЛ шесть туров назад. А так чтобы обе в одном поединке - еще раз: никогда. Во что они играли?
В тройке худших также “Черноморец” с единственным шансом. В пятерке - “Ингулец” и ЛНЗ: у них по два.
Таблица. Думаю, всем понятно, что призовые места уже забиты и распределены. Если кто-то и не спешит с таким утверждением, то из чистой перестраховки.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|27
|20
|7
|0
|59-17
|67
|2
|ФК Александрия
|27
|19
|6
|2
|42-19
|63
|3
|Шахтер
|27
|17
|6
|4
|64-24
|57
|4
|Полесье
|27
|11
|10
|6
|36-27
|43
|5
|Карпаты
|27
|12
|7
|8
|38-30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28-24
|40
|7
|Заря
|27
|11
|3
|13
|31-37
|36
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31-38
|35
|9
|Рух
|27
|8
|10
|9
|27-25
|34
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|23-23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18-42
|28
|12
|ЛНЗ
|27
|7
|7
|13
|24-36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22-35
|25
|14
|Левый Берег
|26
|6
|5
|15
|16-32
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17-41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17-43
|18
Борьба за последнюю путевку в Европу обострилась. “Карпаты” догнали “Полесье”, и такая же возможность есть у “Кривбасса”. А воспользовался ли он ею, мы должны узнать уже на этой неделе. Интриги здесь - хоть отбавляй, но о качестве ее я уже вам говорил достаточно.
“Оболонь”, ЛНЗ и “Ворскла”, на данный момент, определяют третьего лишнего, который опустится в “зону риска”. Причем неожиданно для большинства из нас оптимистичнее всех тут смотрятся киевляне, а самый бледный вид имеют Черкассы. Опять же, в эту свару не поздно вернуться и “Левому Берегу” - скоро узнаем.
Привычно тают шансы “Ингульца” (и они тоже зависят от доигровки в Кривом Роге), а по “Черноморцу” уже начали звонить отходную.
Анонсы. Афиша нового тура: “Полесье” - “Динамо”. Лично мне результат видится предсказуемым, но кто знает… А по факту да, Житомиру очки нужны кровь из носу. Но как-то не смотрится он сегодня способным отобрать их у без трех минут чемпиона.
“Карпаты” - “Александрия”. Вот тут уже теплее. И все же, команда Лупашко еще только в пути, который осилила команда Ротаня. Ну, может, хоть футбол какой-никакой нам покажут в этих двух встречах.
“Оболонь” - ЛНЗ: “лобовуха” над “зоной риска”. Тенденцию я озвучил выше, но опять же - решится все на поле. А “Ингулец” с “Левым Берегом” будут интриговать меня лишь в том случае, если последний перед этим проиграет в Кривом Роге. Но в любом случае у него здесь поул-позишн и комфорт игры вторым номером.
А пока нас ждут Миланы с Парижами. И слава Богу, что есть возможность вспомнить о том, как выглядит настоящий футбол! Особенно после нефутбола в Ковалевке. Интересно, сколько у меня собратьев по несчастью, досмотревших это до конца…
Фото - UA-Футбол
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