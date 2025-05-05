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Левый Берег определил лучшего игрока в апреле
Признание получил Владислав Шаповал
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" назвал лучшего футболиста команды по итогам апреля.
Признание получил Владислав Шаповал. За него отдали свои голоса 45% болельщиков. Далее расположились Дмитрий Семенов (39%), Эрнест Астахов (10%), Евгений Банада (4%) и Сергей Косовский (2%).
В минувшем месяце Шаповал принял участие в четырех матчах, без результативных действий
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Напомним, уже в эту среду, 7 мая "Левый Берег" сыграет на выезде с "Кривбассом" в доигровке матча 21-го тура УПЛ.
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Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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