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Левый Берег определил лучшего игрока в апреле

Премьер-лига

Признание получил Владислав Шаповал

Левый Берег определил лучшего игрока в апреле

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый Берег" назвал лучшего футболиста команды по итогам апреля.

Признание получил Владислав Шаповал. За него отдали свои голоса 45% болельщиков. Далее расположились Дмитрий Семенов (39%), Эрнест Астахов (10%), Евгений Банада (4%) и Сергей Косовский (2%).

В минувшем месяце Шаповал принял участие в четырех матчах, без результативных действий

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Напомним, уже в эту среду, 7 мая "Левый Берег" сыграет на выезде с "Кривбассом" в доигровке матча 21-го тура УПЛ.

Читайте такжеУАФ назначила судей на доигровку матча Кривбасс - Левый Берег
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Евгений Банада Сергей Косовский Владислав Шаповал Эрнест Астахов Дмитрий Семенов Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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