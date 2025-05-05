Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук - после 1:1 с ЛНЗ: Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей
Мнение наставника черкасского клуба
dynamo.kiev.ua
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук проанализировал
"Немного грустно, потому что мы где-то были близко к победе, но результат ничейный и мы его принимаем. Есть много очень полезной информации, понимаем, что надо улучшить, и без всякого негатива или неуверенных мыслей поднимаем голову и идем дальше.
Замены в перерыве? Салих заменили из-за какого-то повреждения, а Момо - потому что он действовал не так, как нам нужно. Все, кто вышел на поле, могут записать себе эту игру в актив.
Кто может сыграть в линии нападения? Не думаю, что Ассинор уже готов нам помогать. Возможно, какие-то минуты, когда нам не будет нужно решать задачи, мы его выпустим, потому что он уже давно тренируется. У нас сейчас есть Момо, но как он сегодня действовал... Это никуда не годится. Будем думать о ротационных ходах.
Когда мы оборонялись на своей половине, мы создавали плотность, и мы понимаем, что мы делаем. Но долгое время мы не могли перейти от обороны в атаку, потому что у нас было немало неправильных действий и потерь первого нападающего. Это совсем не наш план, что мы должны были сидеть и обороняться. Мы в такой футбол не хотим играть. Но находясь на своей половине мы должны обороняться.
Почему не получилось дожать "Зарю"? Мы на второй тайм сделали много тактических изменений, в ведении игры. Буду банальным, но нам просто надо было реализовать свои возможности, и результат был бы другой. Но что об этом говорить? В первом тайме у "Зари" был штрафной опасный. Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей", - сказал специалист.
За три тура до окончания чемпионата ЛНЗ находится на 12-м месте в таблице, опережая зону переходных игр на три пункта.
Читайте такжеМогли выиграть, могли и проиграть. Бартулович прокомментировал ничью с ЛНЗ
Популярное сейчас
- Журналист - о потенциальном новичке Динамо: Это Ярмоленко десять лет назад
- Калюжный уже получил подписной бонус от клуба Первой лиги - СМИ
- Тренер Металлиста 1925 раскритиковал украинский футбол после ничьей в дерби
- "Такого не может быть, просто не может": Ашур – о ходе событий в матче с Александрией
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет