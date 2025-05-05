Григорчук - после 1:1 с ЛНЗ: Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук проанализировал ничейный матч против "Зари" (1:1) в 27-м туре УПЛ .

"Немного грустно, потому что мы где-то были близко к победе, но результат ничейный и мы его принимаем. Есть много очень полезной информации, понимаем, что надо улучшить, и без всякого негатива или неуверенных мыслей поднимаем голову и идем дальше.

Замены в перерыве? Салих заменили из-за какого-то повреждения, а Момо - потому что он действовал не так, как нам нужно. Все, кто вышел на поле, могут записать себе эту игру в актив.

Кто может сыграть в линии нападения? Не думаю, что Ассинор уже готов нам помогать. Возможно, какие-то минуты, когда нам не будет нужно решать задачи, мы его выпустим, потому что он уже давно тренируется. У нас сейчас есть Момо, но как он сегодня действовал... Это никуда не годится. Будем думать о ротационных ходах.

Когда мы оборонялись на своей половине, мы создавали плотность, и мы понимаем, что мы делаем. Но долгое время мы не могли перейти от обороны в атаку, потому что у нас было немало неправильных действий и потерь первого нападающего. Это совсем не наш план, что мы должны были сидеть и обороняться. Мы в такой футбол не хотим играть. Но находясь на своей половине мы должны обороняться.

Почему не получилось дожать "Зарю"? Мы на второй тайм сделали много тактических изменений, в ведении игры. Буду банальным, но нам просто надо было реализовать свои возможности, и результат был бы другой. Но что об этом говорить? В первом тайме у "Зари" был штрафной опасный. Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей", - сказал специалист.