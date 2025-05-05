  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук - после 1:1 с ЛНЗ: Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук - после 1:1 с ЛНЗ: Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей

Премьер-лига

Мнение наставника черкасского клуба

Григорчук - после 1:1 с ЛНЗ: Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук проанализировал ничейный матч против "Зари" (1:1) в 27-м туре УПЛ.

"Немного грустно, потому что мы где-то были близко к победе, но результат ничейный и мы его принимаем. Есть много очень полезной информации, понимаем, что надо улучшить, и без всякого негатива или неуверенных мыслей поднимаем голову и идем дальше.

Замены в перерыве? Салих заменили из-за какого-то повреждения, а Момо - потому что он действовал не так, как нам нужно. Все, кто вышел на поле, могут записать себе эту игру в актив.

Кто может сыграть в линии нападения? Не думаю, что Ассинор уже готов нам помогать. Возможно, какие-то минуты, когда нам не будет нужно решать задачи, мы его выпустим, потому что он уже давно тренируется. У нас сейчас есть Момо, но как он сегодня действовал... Это никуда не годится. Будем думать о ротационных ходах.

Когда мы оборонялись на своей половине, мы создавали плотность, и мы понимаем, что мы делаем. Но долгое время мы не могли перейти от обороны в атаку, потому что у нас было немало неправильных действий и потерь первого нападающего. Это совсем не наш план, что мы должны были сидеть и обороняться. Мы в такой футбол не хотим играть. Но находясь на своей половине мы должны обороняться.

Почему не получилось дожать "Зарю"? Мы на второй тайм сделали много тактических изменений, в ведении игры. Буду банальным, но нам просто надо было реализовать свои возможности, и результат был бы другой. Но что об этом говорить? В первом тайме у "Зари" был штрафной опасный. Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей", - сказал специалист.

За три тура до окончания чемпионата ЛНЗ находится на 12-м месте в таблице, опережая зону переходных игр на три пункта.

Читайте такжеМогли выиграть, могли и проиграть. Бартулович прокомментировал ничью с ЛНЗ

По теме
yellow-arrow
Стало известно расписание 29-го тура УПЛ - матчи продлятся два дня
yellow-arrow
Левый Берег определил лучшего игрока в апреле
yellow-arrow
Робость хозяев и футбол без футбола. Акценты зрителя на 27-м туре УПЛ
Заря (Луганск) Роман Григорчук УПЛ ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости