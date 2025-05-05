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Стало известно расписание 29-го тура УПЛ - матчи продлятся два дня

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Стало известно расписание 29-го тура УПЛ - матчи продлятся два дня

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 29—го тура УПЛ.

29-й тур

17 мая (суббота)

"Колос" — "Карпаты" 13:00
"Кривбасс" — "Оболонь" 13:00
"Заря" — "Полесье" 13:00
"ЛНЗ" — "Ворскла" 13:00
"Левый Берег" — "Рух" 13:00

18 мая (воскресенье)

"Александрия" — "Верес" 15:30
"Ингулец — "Шахтер" 15:30
"Черноморец" — "Динамо" 15:30

Отмечается, что расписание матчей 29-го тура может быть скорректировано по итогам 28—го тура.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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