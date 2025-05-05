Премьер-лига
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Стало известно расписание 29-го тура УПЛ - матчи продлятся два дня
Предпоследний тур
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 29—го тура УПЛ.
29-й тур
17 мая (суббота)
"Колос" — "Карпаты" 13:00
"Кривбасс" — "Оболонь" 13:00
"Заря" — "Полесье" 13:00
"ЛНЗ" — "Ворскла" 13:00
"Левый Берег" — "Рух" 13:00
18 мая (воскресенье)
"Александрия" — "Верес" 15:30
"Ингулец — "Шахтер" 15:30
"Черноморец" — "Динамо" 15:30
Отмечается, что расписание матчей 29-го тура может быть скорректировано по итогам 28—го тура.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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