Экс-арбитр ФИФА: Действия защитника Полесья в матче с Александрией вызывает недоумение

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия судейской бригады в ц ентральном поединке 27 тура УПЛ "Полесье" - "Александрия" (1:2).

"Рефери Николай Балакин справился со своими обязанностями. Несколько неоднозначным было его решение разве что с назначением пенальти в ворота хозяев в дебюте, но после подсказки арбитра VAR и просмотра видеозаписи этого игрового эпизода он изменил свое мнение.

Противостояние в Житомире было очень важным для обеих команд. Поэтому понятным было желание футболистов действовать через не могу. Но все должно быть в рамках правил. Вот почему, мягко говоря, вызывают недоумение действия защитника полищуков Майсурадзе, который в не голевых ситуациях дважды грубо атаковал игроков "Александрии" и справедливо был удален с поля. Это имело печальные последствия для хозяев, потому что гости реализовали большинство и вот эта несдержанность легионера может стоить "Полесью" непопадания в еврокубки.

Что касается других поединков 27 тура, то есть претензии разве что к Дмитрию Кубряку, который обслуживал матч "Верес" – "Оболонь". Он безосновательно наказал вторым предупреждением защитника ровенчан Куция – в этом эпизоде грузин не симулировал, а сразу после перерыва должен был удалять киевлянина Приймака, когда тот сфолил на Степанюке, сорвав очевидную голевую угрозу", - сказал Ступар.