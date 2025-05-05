Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо одержало свою юбилейную победу при Шовковском
Тренер добыл 50 побед во главе киевской команды
fcdynamo.com
В матче 27-го тура УПЛ с "Ингульцом" (4:0) "
43 победы киевляне одержали в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.
Юбилейным, к слову, оказался и гол, забитый в свои ворота защитником красно-желтых Александром Дихтяруком – 150-м для динамовцев при Шовковском (ЧУ – 125, КУ – 7, ЕК –18).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Переход форварда Вереса в Полесье: раскрыта сумма трансфера
- Калюжный уже получил подписной бонус от клуба Первой лиги - СМИ
- Тренер Металлиста 1925 раскритиковал украинский футбол после ничьей в дерби
- Максимум - переходные матчи. Одна из команд УПЛ потеряла шансы на прямое спасение
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000