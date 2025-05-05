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Динамо одержало свою юбилейную победу при Шовковском

Премьер-лига
Обновлено

Тренер добыл 50 побед во главе киевской команды

Динамо одержало свою юбилейную победу при Шовковском

fcdynamo.com

Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ с "Ингульцом" (4:0) "Динамо" отпраздновало 50-ю победу во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского . При этом 17 из этих победы были крупными.

43 победы киевляне одержали в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.

Юбилейным, к слову, оказался и гол, забитый в свои ворота защитником красно-желтых Александром Дихтяруком – 150-м для динамовцев при Шовковском (ЧУ – 125, КУ – 7, ЕК –18).

Динамо одержало свою юбилейную победу при Шовковском - изображение 1
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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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