Динамо одержало свою юбилейную победу при Шовковском

В матче 27-го тура УПЛ с "Ингульцом" (4:0) " Динамо " отпраздновало 50-ю победу во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского . При этом 17 из этих победы были крупными.

43 победы киевляне одержали в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.

Юбилейным, к слову, оказался и гол, забитый в свои ворота защитником красно-желтых Александром Дихтяруком – 150-м для динамовцев при Шовковском (ЧУ – 125, КУ – 7, ЕК –18).