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Караваев прокомментировал слухи об интересе Шахтера
Как вы себе это представляете? (с)
фото из соцсетей
Защитник киевского "
"Как вы себе это представляете? Как можно это обсуждать? Во-первых, кто-то сделал вброс о трансфере. Нет смысла говорить об этом. Моя позиция: у меня контракт с "Динамо" длится уже шесть лет. И сейчас я пойду в "Шахтер"? – сказал Караваев.
Напомним, что не так давно была информация о том, что "Шахтер" может подписать игрока летом на правах свободного агента, так как его контракт с "Динамо" заканчивается по окончанию сезона.
Напомним, что в текущем сезоне 32-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи.
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