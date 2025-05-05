Караваев прокомментировал слухи об интересе Шахтера

Защитник киевского " Динамо " Александр Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в донецкий "Шахтер", о чем ранее писали СМИ.

"Как вы себе это представляете? Как можно это обсуждать? Во-первых, кто-то сделал вброс о трансфере. Нет смысла говорить об этом. Моя позиция: у меня контракт с "Динамо" длится уже шесть лет. И сейчас я пойду в "Шахтер"? – сказал Караваев.

Напомним, что не так давно была информация о том, что "Шахтер" может подписать игрока летом на правах свободного агента, так как его контракт с "Динамо" заканчивается по окончанию сезона.

Напомним, что в текущем сезоне 32-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи.