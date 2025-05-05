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Караваев прокомментировал слухи об интересе Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Как вы себе это представляете? (с)

Караваев прокомментировал слухи об интересе Шахтера

фото из соцсетей

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в донецкий "Шахтер", о чем ранее писали СМИ.

"Как вы себе это представляете? Как можно это обсуждать? Во-первых, кто-то сделал вброс о трансфере. Нет смысла говорить об этом. Моя позиция: у меня контракт с "Динамо" длится уже шесть лет. И сейчас я пойду в "Шахтер"? – сказал Караваев.

Напомним, что не так давно была информация о том, что "Шахтер" может подписать игрока летом на правах свободного агента, так как его контракт с "Динамо" заканчивается по окончанию сезона.

Напомним, что в текущем сезоне 32-летний защитник провел 27 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
05.05.2025 в 18:08
Да ви з глузду з'їхали.В Шахтарі такі перестарки не потрібні
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
05.05.2025 в 18:08
Да ви з глузду з'їхали.В Шахтарі такі перестарки не потрібні
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1
0
andrey B
05.05.2025 в 17:46
в шахтёре ты не нужен.сиди в своём динамо и не ной
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