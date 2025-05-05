У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о вариантах развития карьеры главного тренера " Александрии " Руслана Ротаня, у которого этим летом завершается контракт с клубом.

"По моей информации у Ротаня есть четыре варианта.

Это собственно "Александрия". Не знаю, как там идут переговоры, но они идут.

Второй – это "Шахтер". Есть разные источники информации, но из тех источников, которым я доверяю – "Шахтер" этот вариант все-таки рассматривает.

Третий вариант – "Полесье". В случае увольнения Ашура Ротань будет одним из вариантов.

И четвертый – "Металлист 1925". Из того, что мы видим по игре команды в Первой лиге, когда нет запаса прочности и еще не оформлен выход в УПЛ – мне кажется, что вариант смены тренера там вполне реальный.

И тут вопрос еще и к Ротаню – подписывать сейчас новый контракт с "Александрией", или ждать конца сезона", - сказал Спиваковский.