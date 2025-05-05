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У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры

Премьер-лига

Контракт тренера с клубом заканчивается этим летом

У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры

fco.com.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о вариантах развития карьеры главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня, у которого этим летом завершается контракт с клубом.

"По моей информации у Ротаня есть четыре варианта.

Это собственно "Александрия". Не знаю, как там идут переговоры, но они идут.

Второй – это "Шахтер". Есть разные источники информации, но из тех источников, которым я доверяю – "Шахтер" этот вариант все-таки рассматривает.

Третий вариант – "Полесье". В случае увольнения Ашура Ротань будет одним из вариантов.

И четвертый – "Металлист 1925". Из того, что мы видим по игре команды в Первой лиге, когда нет запаса прочности и еще не оформлен выход в УПЛ – мне кажется, что вариант смены тренера там вполне реальный.

И тут вопрос еще и к Ротаню – подписывать сейчас новый контракт с "Александрией", или ждать конца сезона", - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Александрия" идет на 2-м месте в турнирной таблице, за 3 тура до финиша отставая от "Динамо" на четыре очка, и опережая "Шахтер" на шесть пунктов.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
05.05.2025 в 18:08
Їдь до арабів,з Олександрією нічого серйозного не виграєш
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
05.05.2025 в 18:08
Їдь до арабів,з Олександрією нічого серйозного не виграєш
Ответить
0
0

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