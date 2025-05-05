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У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры
Контракт тренера с клубом заканчивается этим летом
fco.com.ua
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о вариантах развития карьеры главного тренера "
"По моей информации у Ротаня есть четыре варианта.
Это собственно "Александрия". Не знаю, как там идут переговоры, но они идут.
Второй – это "Шахтер". Есть разные источники информации, но из тех источников, которым я доверяю – "Шахтер" этот вариант все-таки рассматривает.
Третий вариант – "Полесье". В случае увольнения Ашура Ротань будет одним из вариантов.
И четвертый – "Металлист 1925". Из того, что мы видим по игре команды в Первой лиге, когда нет запаса прочности и еще не оформлен выход в УПЛ – мне кажется, что вариант смены тренера там вполне реальный.
И тут вопрос еще и к Ротаню – подписывать сейчас новый контракт с "Александрией", или ждать конца сезона", - сказал Спиваковский.
Напомним, что "Александрия" идет на 2-м месте в турнирной таблице, за 3 тура до финиша отставая от "Динамо" на четыре очка, и опережая "Шахтер" на шесть пунктов.
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