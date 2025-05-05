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Вацко: Клубы УПЛ хотят вывести арбитров из-под управления УАФ

Премьер-лига

Но сделать это будет не так ужи просто

Вацко: Клубы УПЛ хотят вывести арбитров из-под управления УАФ

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что клубы УПЛ хотят провести реформу судейства, а именно вывести арбитров из-под управления УАФ.

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"На днях – если не ошибаюсь, в ближайшую среду – состоится встреча представителей клубов УПЛ с УАФ, где будут поднимать тему системы управления арбитрами в украинском футболе.

Клубы инициируют реформу, согласно которой арбитры должны выйти из-под управления УАФ, и именно клубы УПЛ должны в дальнейшем управлять самостоятельно украинскими футбольными арбитрами", – сказал Вацко.

Напомним, что недавно такая информация всплывала в СМИ, но для ее осуществления должны проголосовать большинство клубов УПЛ (не менее девяти), однако все одно последнее решение будет оставаться за УАФ.

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Виктор Вацко Украинская Премьер-лига УАФ
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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