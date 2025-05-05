Вацко: Клубы УПЛ хотят вывести арбитров из-под управления УАФ

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что клубы УПЛ хотят провести реформу судейства, а именно вывести арбитров из-под управления УАФ.

"На днях – если не ошибаюсь, в ближайшую среду – состоится встреча представителей клубов УПЛ с УАФ, где будут поднимать тему системы управления арбитрами в украинском футболе.

Клубы инициируют реформу, согласно которой арбитры должны выйти из-под управления УАФ, и именно клубы УПЛ должны в дальнейшем управлять самостоятельно украинскими футбольными арбитрами", – сказал Вацко.