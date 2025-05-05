Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вацко: Клубы УПЛ хотят вывести арбитров из-под управления УАФ
Но сделать это будет не так ужи просто
Дан Балашов - УАФ
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что клубы УПЛ хотят провести реформу судейства, а именно вывести арбитров из-под управления УАФ.
"На днях – если не ошибаюсь, в ближайшую среду – состоится встреча представителей клубов УПЛ с УАФ, где будут поднимать тему системы управления арбитрами в украинском футболе.
Клубы инициируют реформу, согласно которой арбитры должны выйти из-под управления УАФ, и именно клубы УПЛ должны в дальнейшем управлять самостоятельно украинскими футбольными арбитрами", – сказал Вацко.
Напомним, что недавно такая информация всплывала в СМИ, но для ее осуществления должны проголосовать большинство клубов УПЛ (не менее девяти), однако все одно последнее решение будет оставаться за УАФ.
Популярное сейчас
- У Ротаня есть четыре варианта развития карьеры
- Шахтер сложил полномочия чемпиона. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Калюжный уже получил подписной бонус от клуба Первой лиги - СМИ
- "Такого не может быть, просто не может": Ашур – о ходе событий в матче с Александрией
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире