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Шахтер позволил бесплатно сыграть против себя игрокам горняков, которые находятся в аренде в Черноморце
Впрочем, морякам это не помогло
shakhtar.com
В матче 27-го тура УПЛ "
При этом, как сообщает ТаТоТаке, "горняки" бесплатно позволили своим игрокам, которые находятся в аренде в "Черноморце", принять участие в этом поединке.
"Если ты хочешь, чтобы арендованные у "Шахтера" игроки играли против "Шахтера" - ты должен заплатить. В этом матче никто ничего не платил", - говорится в сообщении.
Напомним, что в этом матче за "Черноморец" сыграли два арендованных у "Шахтера" игрока – Лацабидзе и Сигеев.
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