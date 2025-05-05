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Шахтер позволил бесплатно сыграть против себя игрокам горняков, которые находятся в аренде в Черноморце

Премьер-лига
Обновлено

Впрочем, морякам это не помогло

Шахтер позволил бесплатно сыграть против себя игрокам горняков, которые находятся в аренде в Черноморце

shakhtar.com

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В матче 27-го тура УПЛ "Черноморец" в Одессе разгромно проиграл "Шахтеру" (0:3).

При этом, как сообщает ТаТоТаке, "горняки" бесплатно позволили своим игрокам, которые находятся в аренде в "Черноморце", принять участие в этом поединке.

"Если ты хочешь, чтобы арендованные у "Шахтера" игроки играли против "Шахтера" - ты должен заплатить. В этом матче никто ничего не платил", - говорится в сообщении.

Напомним, что в этом матче за "Черноморец" сыграли два арендованных у "Шахтера" игрока – Лацабидзе и Сигеев.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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