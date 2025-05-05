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У Шахтера нет предложений по Конопле. Но двух игроков летом клуб может продать

Премьер-лига
Обновлено

Трансферное окно приближается

У Шахтера нет предложений по Конопле. Но двух игроков летом клуб может продать

shakhtar.com

Новина українською

У "Шахтера" нет предложений по защитнику Ефиму Конопле, который продолжает отказываеться продлевать контракт с клубом. Об этом пишет ТаТоТаке.

Поэтому будущее украинца пока остается неясным. Его контракт с клубом истекает летом 2026 и Ефим может покинуть клуб бесплатно.

В то же время, у клуба есть предложения по бразильцу Кевину. И если эти предложения устроят "Шахтер" в финальном плане, вингер уже этим летом может быть продан.

Ну и отдельно стоит Судаков, которого "горняки" продолжают "торговать", но только в случае предложения, которое устроит клуб.

Напомним, что недавно в СМИ снова была информация, что "Наполи" снова активизировался в переговорах по Судакову.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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