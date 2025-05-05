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У Шахтера нет предложений по Конопле. Но двух игроков летом клуб может продать
Трансферное окно приближается
shakhtar.com
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Поэтому будущее украинца пока остается неясным. Его контракт с клубом истекает летом 2026 и Ефим может покинуть клуб бесплатно.
В то же время, у клуба есть предложения по бразильцу Кевину. И если эти предложения устроят "Шахтер" в финальном плане, вингер уже этим летом может быть продан.
Ну и отдельно стоит Судаков, которого "горняки" продолжают "торговать", но только в случае предложения, которое устроит клуб.
Напомним, что недавно в СМИ снова была информация, что "Наполи" снова активизировался в переговорах по Судакову.
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