Лупашко: Победа Карпат в Кубке СССР - это о том, что люди победили советский режим

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко рассказал о важности для команды кубковых матчей и вспомнил победу в Кубке СССР в 1969 году.

– Мы знаем, что у вас нет официальной задачи – по крайней мере, ее не было в этом сезоне – быть в зоне еврокубков. Но сейчас как вы и президент позиционируете цели?

– Мы очень много слышим как раз отзывы о том, что футбол "Карпат" вдохновляет людей. И это самое главное желание – становиться сильнее – это не пустые слова, а в том плане, что мы должны больше доминировать, больше стремиться к доминации.

И сейчас мы должны идти от игры к игре. Мы знаем, кто наши соперники – "Кривбасс" и "Полесье". Это две очень сильные команды. Мы только вошли из Первой лиги и стараемся создавать им конкуренцию.

Мы будем создавать конкуренцию, мы хотим подниматься как можно выше. Но мы не будем это делать, не обращая внимания на качество игры.

Для нашего президента футбольный клуб – это не сугубо результат, это социальное явление, которое позволяет людям собираться и проявлять свои эмоции, и чтобы у них было вдохновение для борьбы.

Потому исторически этот клуб был создан – я прочитал книгу о победе в Кубке, для чего это – и этот лозунг "Кубок Львову" – это не просто о том, что команда когда-то выиграла кубок.

Это о том, что люди победили советский режим, они выиграли этот кубок в Москве. Когда они приходили на стадион, им запрещали говорить на украинском, запрещали быть свободными в своих мыслях, а на стадионе они это делали.

Потому это общественное явление. Это не просто клуб, не просто эмблема, не просто лозунг "Кубок Львову".