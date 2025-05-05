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Велетень: Из Полесья люди вызыва.тся в сборную, почему из Колоса нельзя?

Премьер-лига
Обновлено

Играть за сборную - это мечта

Велетень: Из Полесья люди вызыва.тся в сборную, почему из Колоса нельзя?

koloskovalivka.com

Новина українською

Вингер "Колоса" Владислав Велетень рассказал о своей мечте сыграть за национальную сборную Украины.

"Думаю, если бы не пришел Поздеев, я, конечно, не поехал бы [на Олимпиаду-2024]. Тем более, что я подписал новый контракт зимой, потом приезжаю, играю 2 игры, и потом под каким-то предлогом меня вообще отстранили от тренировок на какое-то время.

Потом вернули, потом пришел Поздеев – и я начал играть в старте все игры, начал что-то отдавать, хорошо сыграл и поехал на Олимпиаду.

Конечно, чуть-чуть не получилось, где-то не хватило, может, какого-то одного гола, было 2 удаления. Не повезло, я так считаю. Конечно, приятно, потому что одевать футболку сборной, тем более для меня это было первый раз – это непередаваемые эмоции.

Для каждого футболиста сборная – это №1 в приоритете. Это также мечта, даже бóльшая, потому что мечта играть за сборную пока исполнена на 30 процентов, ведь это олимпийская сборная, молодежная, а национальная – это все-таки другой уровень.

Думаю, что есть реальность, просто должны совпасть определенные условия, и ты должен показывать лучший футбол. Из "Полесья" же люди ездят, почему из "Колоса" нельзя?" – сказал Велетень.

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Украина Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
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Источник:
ФУТБОЛ 360
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
05.05.2025 в 22:12
Того що Колос з перефирії
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
05.05.2025 в 22:12
Того що Колос з перефирії
Ответить
0
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