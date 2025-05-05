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О решении лично сообщил гендиректор. Легионера ЛНЗ перевели в команду U-19
Проблемы у Фрэнсиса Момо
Фото: ЛНЗ
Легионер
И как пишет Sport.ua, футболист после этого был переведен в команду U-19. Об этом Момо лично сообщил генеральный директор "фиолетовых" Василий Каюк.
Решение о переводе ницгерийца в расположение юношеской поддержал лично Роман Григорчук.
Также в клубе отказались от комментариев на этот счет.
Напомним, что в нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку в таблице УПЛ, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.
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