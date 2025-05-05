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О решении лично сообщил гендиректор. Легионера ЛНЗ перевели в команду U-19

Премьер-лига
Обновлено

Проблемы у Фрэнсиса Момо

О решении лично сообщил гендиректор. Легионера ЛНЗ перевели в команду U-19

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Легионер ЛНЗ Фрэнсис Момо провалил игру против луганской "Зари" в 27 туре УПЛ (1:1) и подвергся публичной критике главного тренера команды Романа Григорчука.

И как пишет Sport.ua, футболист после этого был переведен в команду U-19. Об этом Момо лично сообщил генеральный директор "фиолетовых" Василий Каюк.

Решение о переводе ницгерийца в расположение юношеской поддержал лично Роман Григорчук.

Также в клубе отказались от комментариев на этот счет.

Напомним, что в нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку в таблице УПЛ, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.

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ЛНЗ (Черкассы) Момо
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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