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"Это не та команда, которая была": Костышин – о подопечных в матче с Ворсклой

Премьер-лига
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Хлеборобы устали и перегорели

"Это не та команда, которая была": Костышин – о подопечных в матче с Ворсклой

Фото: ФК Колос

Новина українською

Руслан Костышин прокомментировал ничью с полтавским клубом (0:0).

"Ворскла" играла от обороны, но переходные фазы у них были очень острые, как для нас. Мы выглядели не очень, мне кажется, в физическом плане, в плане переключения, вступать сразу в прессинг, в контрпрессинг – были довольно вялыми.

Надо разбираться нам тренерам. Не только футболисты виноваты, что плохо играют – где-то и тренеры, может, неправильно подготовили команду. Может быть, и эмоциональное состояние уже уходит. Но стратегическое очко важно очень.

Я очень благодарен футболистам, что даже при плохом состоянии они вытерпели и хотя бы не позволили "Ворскле" победить. Так получилось, что игроки были не такие, как прежде. Это было видно уже после первых 10 минут, что это не та команда, которая была неделю назад”.

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"Когда выпадает один человек - это такое, а здесь можно было всех потихоньку менять. Мы были готовы к вертикальному футболу полтавчан, мы хотели выше прессинговать центральных защитников, чтобы длинные передачи были от их ворот, а не из центра поля. Но у нас не очень получилось из-за того, что переключения нашего переднего звена были плохими. Наши защитники – и центральные, и фланговые – достаточно набегались.

Следует разбираться в состоянии команды. Мы "Ворсклу" держим на расстоянии четырех очков, опережаем ЛНЗ и "Оболонь", и это стратегически важно отдаляться от переходных матчей. Но мы обращаем еще внимание на игру. Здесь нужно разобраться, посмотреть запись матча, проанализировать. Может, мы и тактически неверно сыграли, не только дело в физическом состоянии”, – заявил специалист.

11 мая Ковалевка посетит Кривой Рог.

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Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Александр Симченко
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