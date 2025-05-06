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Шандрук: Не хочется чего-то лишнего сказать. 2 поражения подряд – это нас должно немного приземлить

Премьер-лига
Обновлено

Невозможно постоянно получать положительный результат

Шандрук: Не хочется чего-то лишнего сказать. 2 поражения подряд – это нас должно немного приземлить

Фото: Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал поражение от "Оболони" (0:2).

"Довольно все просто. Мы пропустили и не забили. Хотели реабилитироваться перед собственными болельщиками за прошлую игру – к сожалению, этого не получилось. После игры не хочется лишнего сказать.

Болезненное немного поражение. Выигрывает та команда, которая реализует свои моменты. Мы недоработали – что в атаке, создав определенное количество моментов и не реализовав их, что в обороне”.

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"Когда были равные составы, мы контролировали игру в 1-м тайме – первый опасный выпад и мы получили гол. Это наша проблема. Мы действительно много пропускаем для команды, которая хочет стабилизировать результат. У нас 2 поражения подряд – и это нас должно немного приземлить.

В первую очередь наш коллектив – это игроки, тренеры. Мы должны сделать выводы, потому что есть еще 3 игры в чемпионате, а во-вторых, есть мысли о следующем чемпионате. Должны понимать, что в футболе все должно быть на 100%. 99% не устраивает, в особенности нас. Когда мы даем 100% – у нас есть результат”, – уверен специалист.

10 мая "красно-черные" будут играть с "Рухом" во Львове.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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