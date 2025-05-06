Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шандрук: Не хочется чего-то лишнего сказать. 2 поражения подряд – это нас должно немного приземлить
Невозможно постоянно получать положительный результат
Фото: Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал поражение от "Оболони" (0:2).
"Довольно все просто. Мы пропустили и не забили. Хотели реабилитироваться перед собственными болельщиками за прошлую игру – к сожалению, этого не получилось. После игры не хочется лишнего сказать.
Болезненное немного поражение. Выигрывает та команда, которая реализует свои моменты. Мы недоработали – что в атаке, создав определенное количество моментов и не реализовав их, что в обороне”.
"Когда были равные составы, мы контролировали игру в 1-м тайме – первый опасный выпад и мы получили гол. Это наша проблема. Мы действительно много пропускаем для команды, которая хочет стабилизировать результат. У нас 2 поражения подряд – и это нас должно немного приземлить.
В первую очередь наш коллектив – это игроки, тренеры. Мы должны сделать выводы, потому что есть еще 3 игры в чемпионате, а во-вторых, есть мысли о следующем чемпионате. Должны понимать, что в футболе все должно быть на 100%. 99% не устраивает, в особенности нас. Когда мы даем 100% – у нас есть результат”, – уверен специалист.
10 мая "красно-черные" будут играть с "Рухом" во Львове.
Популярное сейчас
- Сикан, Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру против ФК Касымпаша
- У Шахтера нет предложений по Конопле. Но двух игроков летом клуб может продать
- Караваев прокомментировал слухи об интересе Шахтера
- Уже есть и кандидаты на замену. Клуб УПЛ может уволить главного тренера
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире