"Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом

Главный тренер "пивоваров" Сергей Шищенко высказался по поводу игры своей команды в матче с "Вересом" (2:0).

"Очень тяжелый матч в эмоциональном плане, потому что мы все понимаем, что нам нужно набирать зачетные баллы, которые очень важны для нас. У "Вереса" было преимущество, и в первом тайме мы позволили им создать стопроцентные моменты.

Второй гол дал нам в психологическом плане спокойствие. Я в перерыве сказал, что понимаю, что мы хотим показывать футбол того качества, которое я хочу видеть, но я понимаю, что нам нужен результат. Нам нужно было во втором тайме спокойнее и увереннее играть, но "Верес" прекрасно прессинговал, накрывал. Не очень классный второй тайм в нашем исполнении – мы понимали, что нам нужна была победа, и ребята не были готовы играть в большинстве”.