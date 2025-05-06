Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом
Важно было удержать преимущество
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер "пивоваров" Сергей Шищенко высказался по поводу игры своей команды в матче с "Вересом" (2:0).
"Очень тяжелый матч в эмоциональном плане, потому что мы все понимаем, что нам нужно набирать зачетные баллы, которые очень важны для нас. У "Вереса" было преимущество, и в первом тайме мы позволили им создать стопроцентные моменты.
Второй гол дал нам в психологическом плане спокойствие. Я в перерыве сказал, что понимаю, что мы хотим показывать футбол того качества, которое я хочу видеть, но я понимаю, что нам нужен результат. Нам нужно было во втором тайме спокойнее и увереннее играть, но "Верес" прекрасно прессинговал, накрывал. Не очень классный второй тайм в нашем исполнении – мы понимали, что нам нужна была победа, и ребята не были готовы играть в большинстве”.
"Что касается второго тайма... Думаю, это психологическое состояние, потому что ребята понимали, что мы выигрываем 2:0, у нас есть преимущество. Надо увереннее играть в таких ситуациях, но я понимаю свою команду – что они видели эту победу, сохраняли ее. Я не хочу это видеть, но я понимал, в каком мы сейчас состоянии. Эти 3 зачетных балла очень важны для нас.
Аплодирую Марченко, но есть вопросы к обороне. Я очень недоволен вторым таймом, да и в первом некоторыми моментами. Проанализируем и будем двигаться дальше. Три тура осталось, непростые матчи будут, эмоциональные. Я понимаю болельщиков "Вереса", такой эмоциональный был матч, они недовольны", – сказал Шищенко.
10 мая столичная команда будет принимать ЛНЗ.
Популярное сейчас
- Сикан, Зубков и Батагов узнали свои оценки за игру против ФК Касымпаша
- У Шахтера нет предложений по Конопле. Но двух игроков летом клуб может продать
- Анчелотти после финала Кубка Испании провел беседу с Луниным
- Определилась первая команда, повысившаяся из Первой лиги в УПЛ. Это абсолютный дебютант
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны