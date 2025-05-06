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"Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом

Премьер-лига
Обновлено

Важно было удержать преимущество

"Я не хочу такое видеть": Шищенко – о действиях игроков Оболони во встрече с Вересом

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "пивоваров" Сергей Шищенко высказался по поводу игры своей команды в матче с "Вересом" (2:0).

"Очень тяжелый матч в эмоциональном плане, потому что мы все понимаем, что нам нужно набирать зачетные баллы, которые очень важны для нас. У "Вереса" было преимущество, и в первом тайме мы позволили им создать стопроцентные моменты.

Второй гол дал нам в психологическом плане спокойствие. Я в перерыве сказал, что понимаю, что мы хотим показывать футбол того качества, которое я хочу видеть, но я понимаю, что нам нужен результат. Нам нужно было во втором тайме спокойнее и увереннее играть, но "Верес" прекрасно прессинговал, накрывал. Не очень классный второй тайм в нашем исполнении – мы понимали, что нам нужна была победа, и ребята не были готовы играть в большинстве”.

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"Что касается второго тайма... Думаю, это психологическое состояние, потому что ребята понимали, что мы выигрываем 2:0, у нас есть преимущество. Надо увереннее играть в таких ситуациях, но я понимаю свою команду – что они видели эту победу, сохраняли ее. Я не хочу это видеть, но я понимал, в каком мы сейчас состоянии. Эти 3 зачетных балла очень важны для нас.

Аплодирую Марченко, но есть вопросы к обороне. Я очень недоволен вторым таймом, да и в первом некоторыми моментами. Проанализируем и будем двигаться дальше. Три тура осталось, непростые матчи будут, эмоциональные. Я понимаю болельщиков "Вереса", такой эмоциональный был матч, они недовольны", – сказал Шищенко.

10 мая столичная команда будет принимать ЛНЗ.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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