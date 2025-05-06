"Я не смотрю на счет": Шовковский – о главных ценностях в игре команды

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "Ингульцом" (4:0).

Независимо от тактики следует двигаться, взаимодействовать и помогать друг другу. Тактические построения, индивидуальное мастерство и исполнение положены на фундамент. Это настрой на игру и ответственность за свои обязанности”.

"Мы идем к своим целям. Настраивал игроков на то, что команды, борющиеся за выживание, имеют дополнительную мотивацию заработать очки. Это было главным аспектом при подготовке к матчу. Нужно было не уступить в желании и работе на поле.

"Нужно выходить на поле и делать все, чтобы расшатывать соперника, чтобы он терял силы. Футболисты всегда будут играть так, как они готовы. Когда прибавляется усталость, все делается на автомате. Будет меньше внимания и концентрации. Поэтому хотели с начала игры менять направления атак, нагнетать темп. Понимали, что рано или поздно у нас будут возможности для реализации. Так и случилось.

Я не смотрю на счет. Да, он имеет большое значение. Прежде хочу, чтобы игроки показывали качество на футбольном поле и выполняли установки. Поэтому я немного нервничал. Есть принципы и договоренности. Это нужно делать на поле.

Михавко получил повреждение. Ярмоленко тоже имел проблему. У нас есть, кем заменить. Дали возможность проявить себя другим игрокам. У нас впереди еще четыре важных матча”, – сказал Шовковский.