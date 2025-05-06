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Кучер: Наш уровень такой сейчас. Мы перекладываем обязанности, "моя хата с краю"
Наставник требует командной игры
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (0:3).
"Здесь комментировать много нечего. Мы видим, что разница в классе большая, очень большое индивидуальное мастерство игроков "Шахтера". Когда были силы еще, закрывались, терпели, но когда пропустили, уже потеряли концентрацию, не верили в свои силы и уже разбалансированность пошла, допустили ряд ошибок – в итоге 0:3.
Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень такой сейчас. Если не хватает Ярослава – кто-то должен брать на себя ответственность, подсказывать, кричать, помогать. Но мы перекладываем обязанности, "моя хата с краю". Надо играть командно, прежде всего”.
[О значении матча с "горняками"] Это очень яркие эмоции, скажем так, потому что я провел 11 лет в "Шахтере", и с клубом меня связывает большая история, победы в разных турнирах тоже. И в Донецке, когда жили, там родились мои сыновья. Потому это очень большая часть моей жизни. Как игрок, когда я играл... Разрезать сердце – оно будет оранжево-черным”, – сказал Кучер.
10 мая "моряки" будут играть в Полтаве.
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