Кучер: Наш уровень такой сейчас. Мы перекладываем обязанности, "моя хата с краю"

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (0:3).

"Здесь комментировать много нечего. Мы видим, что разница в классе большая, очень большое индивидуальное мастерство игроков "Шахтера". Когда были силы еще, закрывались, терпели, но когда пропустили, уже потеряли концентрацию, не верили в свои силы и уже разбалансированность пошла, допустили ряд ошибок – в итоге 0:3.

Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень такой сейчас. Если не хватает Ярослава – кто-то должен брать на себя ответственность, подсказывать, кричать, помогать. Но мы перекладываем обязанности, "моя хата с краю". Надо играть командно, прежде всего”.