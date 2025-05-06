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Кучер: Наш уровень такой сейчас. Мы перекладываем обязанности, "моя хата с краю"

Премьер-лига
Обновлено

Наставник требует командной игры

Кучер: Наш уровень такой сейчас. Мы перекладываем обязанности, "моя хата с краю"

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (0:3).

"Здесь комментировать много нечего. Мы видим, что разница в классе большая, очень большое индивидуальное мастерство игроков "Шахтера". Когда были силы еще, закрывались, терпели, но когда пропустили, уже потеряли концентрацию, не верили в свои силы и уже разбалансированность пошла, допустили ряд ошибок – в итоге 0:3.

Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень такой сейчас. Если не хватает Ярослава – кто-то должен брать на себя ответственность, подсказывать, кричать, помогать. Но мы перекладываем обязанности, "моя хата с краю". Надо играть командно, прежде всего”.

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[О значении матча с "горняками"] Это очень яркие эмоции, скажем так, потому что я провел 11 лет в "Шахтере", и с клубом меня связывает большая история, победы в разных турнирах тоже. И в Донецке, когда жили, там родились мои сыновья. Потому это очень большая часть моей жизни. Как игрок, когда я играл... Разрезать сердце – оно будет оранжево-черным”, – сказал Кучер.

10 мая "моряки" будут играть в Полтаве.

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Александр Кучер Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Chornomorets TV, Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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