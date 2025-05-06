"Это недоработка моя личная как тренера и игроков": Шандрук – о причинах домашнего поражения

Олег Шандрук – о неудачном первом тайме с "Оболонью".

"Мы не должны ждать удаления игрока для того, чтобы эмоциональный фон поднять. Должны начинать игру с таким эмоциональным фоном, как это случилось после удаления. В этом плане это недоработка моя личная как тренера и игроков, которые несут также за это ответственность.

Что касается самого эпизода и решений. Это, конечно, всегда влияет на игру. Всегда любое решение судьи влияет на игру. Но я их сейчас комментировать не буду, пока лично не посмотрю моменты".