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"Это недоработка моя личная как тренера и игроков": Шандрук – о причинах домашнего поражения

Премьер-лига
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Красно-черные рассчитывали на другой результат

"Это недоработка моя личная как тренера и игроков": Шандрук – о причинах домашнего поражения

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Олег Шандрук – о неудачном первом тайме с "Оболонью".

"Мы не должны ждать удаления игрока для того, чтобы эмоциональный фон поднять. Должны начинать игру с таким эмоциональным фоном, как это случилось после удаления. В этом плане это недоработка моя личная как тренера и игроков, которые несут также за это ответственность.

Что касается самого эпизода и решений. Это, конечно, всегда влияет на игру. Всегда любое решение судьи влияет на игру. Но я их сейчас комментировать не буду, пока лично не посмотрю моменты".

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"Мы хотим посмотреть игроков, которые меньше получали игровую практику в весенней части, потому что нам нужна информация – с чем и с кем мы заходим в новый сезон. Поэтому да, эти ротации, учитывая, что мы основную задачу выполнили, логические", – сказал Шандрук.

Ровенская команда потерпела третье поражение в последних пяти матчах.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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