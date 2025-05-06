Хавбек Колоса: Ни в коем случае мы сейчас не довольны

Полузащитник "Колоса" Александр Демченко прокомментировал ничью с "Ворсклой" (0:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Прежде всего тяжелая была игра. Соперник – достаточно боевой, с характером. Получили 1 очко – возможно, в нашей ситуации это хорошо, но никто из нас не доволен тем, что сыграли вничью.

Вообще по результату мы стремимся только побеждать. У нас каждое очко на вес золота, но все равно хочется всегда побеждать, поэтому сказать, что мы довольны – нет.

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– "Ворскла" обыграла в прошлом туре "Верес" 3:0. На чем акцентировали внимание уже с учетом прошедшей игры ворсклян?

– Да тут, честно говоря, по моему мнению, не стоит смотреть на предыдущие результаты, кто как с кем сыграл, потому что у нас здесь каждая команда, можно сказать, плюс-минус одного уровня. Выходят на первый план желание, самоотдача.

Поэтому мы не обращали внимания, какой результат у них был раньше, обращали внимание только на их игру. Стремились больше доводить мяч во фланги и атаковать с флангов.

К сожалению, сегодня у нас было достаточно много брака в простых передачах, простых действиях, мы много ошибались – и поэтому где-то и не складывалась наша игра.

– В чем, по вашему мнению, причина этого брака?

– Не знаю, трудно сказать. Посмотрим, потом скажем почему так. Все хотели, все стремились, у всех было желание победить – мы только так выходим на футбольное поле. Но, к сожалению, сегодня так немного у нас сложилось, что где-то не могли сыграть в ту игру, которую нам хотелось бы.

– До прихода Руслана Владимировича, 7 матчей назад, ситуация у "Колоса" была значительно хуже, сейчас более позитивная. Можно ли быть довольны тем, что есть сейчас?

– Ни в коем случае мы сейчас не довольны. Довольны мы будем, и то не на полную, если беспрепятственно остаемся в УПЛ – это минимально довольны.

Потому что перед клубом стоят совсем другие задачи на сезон – на текущий, на прошлый. И мы не можем быть довольны тем, что сохранили прописку в УПЛ. Хотя об этом еще рано говорить, мы продолжаем играть и работать.

– Глядя на последние матчи, кажется, что "Колосу" лучше играть с более сильными командами?

– Не знаю, мы будем готовиться к следующей игре, как к любой другой. Нам нет разницы, эта команда под нами или над нами. Мы всех уважаем и ко всем готовимся всерьез, – резюмировал Демченко.