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Хавбек Динамо оценил методы работы Шовковского и Луческу
Антон Царенко - о своем опыте работы с двумя наставниками
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, который выступает на правах аренды за польскую "Лехию", высказался относительно Александра Шовковского и Мирчи Луческу.
- Ты подпускался в первую команду при Луческу и Шовковском. Требования обоих наставников сильно отличаются?
- Для меня это два очень авторитетных наставника, и я бесконечно им благодарен, что имел возможность поработать под их руководством. У каждого свой стиль и видение игры, но они оба имеют сходные требования и принципы, - сказал Царенко для издания Украинский футбол.
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Напомним, Луческу возглавлял "Динамо" с лета 2020-го по ноябрь 2023-го. В первый сезон под его руководством киевляне завоевали требл. В декабре 2023-го года Шовковский избавился от приставки и.о и стал полноценным главным тренером "Динамо". Сейчас Луческу работает в сборной Румынии.
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