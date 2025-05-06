Хавбек Динамо оценил методы работы Шовковского и Луческу

Украинский полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко, который выступает на правах аренды за польскую "Лехию", высказался относительно Александра Шовковского и Мирчи Луческу.

- Ты подпускался в первую команду при Луческу и Шовковском. Требования обоих наставников сильно отличаются?

- Для меня это два очень авторитетных наставника, и я бесконечно им благодарен, что имел возможность поработать под их руководством. У каждого свой стиль и видение игры, но они оба имеют сходные требования и принципы, - сказал Царенко для издания Украинский футбол.

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Напомним, Луческу возглавлял "Динамо" с лета 2020-го по ноябрь 2023-го. В первый сезон под его руководством киевляне завоевали требл. В декабре 2023-го года Шовковский избавился от приставки и.о и стал полноценным главным тренером "Динамо". Сейчас Луческу работает в сборной Румынии.