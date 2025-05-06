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Кривбасс – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Кривбасс – Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

ФК Лівий Берег

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Матч 21-го тура начался 15 марта, но был остановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги в Кривом Роге. "Кривбасс" после 2-х ничьих в предыдущих матчах отстает от "Полесья" и "Карпат" на 3 очка. Победа позволит криворожцам догнать эти коллективы и еще больше обострит борьбу за четвертую еврокубковую позицию. "Левый Берег" не побеждает уже 5 игр и снова опустился в зону переходных матчей.

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Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Левый Берег" состоится в среду, 7 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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