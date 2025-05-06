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Он защищал Украину с 2014-го года. Умер представитель фанатского движения Динамо
Остановилось сердце храброго воина
Фото: instagram.com/francuz8.0
Умер украинский защитник, представитель фанатского движения "Динамо" Даниэль Ковальчук с позывным "Француз". Его сердце перестало биться 3 мая в Киеве. О печальном известии сообщила пресс-служба столичного клуба.
"Даниэль был активным участником фанатской трибуны "Динамо". Когда началась война в 2014 году, присоединился к полку "Азов", в составе которого участвовал в Широкинской операции. После увольнения со службы занимался личной охраной и стал специалистом в практической стрельбе из пистолета, был одним из основателей проекта "Civil Safety Academy", в рамках которого обучал людей работать с оружием.
Когда началось полномасштабное вторжение, входил в подразделение, состоявшее преимущественно из фанатов "Динамо", имел серьезное ранение, а после лечения и восстановления переквалифицировался, освоив новую важную отрасль - FPV. Во время ротаций и отпусков "Француза" часто можно было встретить на матчах "Динамо". Его сердце перестало биться в Киеве 3-го мая. Это стало ударом для всего футбольного сообщества. Даниэль был образцом профессионала, примером настоящего друга, выделялся своей идейностью и искренностью", - говорится в сообщении "Динамо".
Редакция UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Даниэля Ковальчука. Светлая и вечная память.
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