Он защищал Украину с 2014-го года. Умер представитель фанатского движения Динамо

Умер украинский защитник, представитель фанатского движения "Динамо" Даниэль Ковальчук с позывным "Француз". Его сердце перестало биться 3 мая в Киеве. О печальном известии сообщила пресс-служба столичного клуба.

"Даниэль был активным участником фанатской трибуны "Динамо". Когда началась война в 2014 году, присоединился к полку "Азов", в составе которого участвовал в Широкинской операции. После увольнения со службы занимался личной охраной и стал специалистом в практической стрельбе из пистолета, был одним из основателей проекта "Civil Safety Academy", в рамках которого обучал людей работать с оружием.

Когда началось полномасштабное вторжение, входил в подразделение, состоявшее преимущественно из фанатов "Динамо", имел серьезное ранение, а после лечения и восстановления переквалифицировался, освоив новую важную отрасль - FPV. Во время ротаций и отпусков "Француза" часто можно было встретить на матчах "Динамо". Его сердце перестало биться в Киеве 3-го мая. Это стало ударом для всего футбольного сообщества. Даниэль был образцом профессионала, примером настоящего друга, выделялся своей идейностью и искренностью", - говорится в сообщении "Динамо".