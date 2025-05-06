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Несколько клубов АПЛ следят за Ванатом - Британский журналист

Премьер-лига

Украинец - в центре интереса английских команд

Несколько клубов АПЛ следят за Ванатом - Британский журналист

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат привлек внимание клубов из АПЛ. Об этом утверждает британский журналист Фрейзер Флетчер в своем аккаунте Х.

Согласно его данным, несколько английских команд следят за украинским форвардом. Однако их названия остаются неизвестными. Инсайдер также обратил внимание на то, что 23-летний украинец забил уже 21 гол за "бело-синих" в этом сезоне.

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Добавим, что контракт Ваната с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
06.05.2025 в 11:27
Ой! Та не брешіть так багато.Ванат гарний футболістЮа про черги в АПЛ ви перебільшуєте.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
06.05.2025 в 11:27
Ой! Та не брешіть так багато.Ванат гарний футболістЮа про черги в АПЛ ви перебільшуєте.
Ответить
1
2

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