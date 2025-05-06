Решение за Ротанем. Александрия ведет активные переговоры с главным тренером, - Источник

"Александрия" ведет активные переговоры с главным тренером Русланом Ротанем, чтобы оставить его в клубе.

По информации Inside UPL, клуб из Кировоградской области хочет сохранить специалиста и уже месяц ведет активные переговоры.

"По нашей информации, в течение последнего месяца руководство Александрии и представители Ротаня ведут активные переговоры о продлении контракта хотя бы еще на один сезон. Клуб хочет сохранить стабильность и не входить в еврокубки с новым тренером, а с тем, кто уже знает команду и достиг с ней успеха", - сообщается на канале.

Впрочем, вероятность, что Ротань останется в Александрии выросла по сравнению с предыдущими неделями.

"Хотя окончательного решения пока нет, вероятность того, что Руслан Петрович останется в Александрии, существенно возросла по сравнению с предыдущими неделями. Интерес со стороны других клубов все еще сохраняется, но ключевое слово теперь - за самим Ротанем", - написали в источнике.

В последние дни интерес к Ротаню был со стороны "Шахтера", "Полесья", "Металлиста 1925", а также клубов, из Саудовской Аравии.

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Руслан Ротань тренирует "Александрию" с декабря 2022 года. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера "Динамо" на 4 балла.