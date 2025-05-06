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Центрбек Ворсклы покинет клуб после завершения сезона

Премьер-лига

Игрок уже ведет переговоры с другими клубами УПЛ

Центрбек Ворсклы покинет клуб после завершения сезона

Фото: ФК Ворскла

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Центрбек "Ворсклы" Даниил Хрипчук покинет клуб - нынешний сезон станет последним для футболиста в Полтаве. Об этом сообщает инсайдер Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Контракт 21-летнего игрока подходит к завершению и он уже ведет переговоры с другими клубами УПЛ.

По информации источника, "Ворскла" не против отпустить Хрипчука бесплатно, ведь все равно получит компенсацию за его воспитание. Он присоединился к Полтаве в 16-летнем возрасте.

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В этом сезоне он провел 20 матчей за полтавчан во всех турнирах, без результативных действий.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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