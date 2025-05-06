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УПЛ объявила лучших игрока и тренера 27-го тура

Премьер-лига
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УПЛ объявила лучших игрока и тренера 27-го тура

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 27-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером признали Руслана Ротаня, победившего в центральном матче тура во главе "Александрии" "Полесье" (2:1). Он опередил Сергея Шищенко ("Оболонь" на выезде обыграла "Верес" - 2:0) и Владислава Лупашко ("Карпаты" в гостях в меньшинстве вырвали викторию в матче с "Левым Берегом" - 3:2).

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Очень высокая плотность наблюдалась в заочном споре за звание лучшего игрока 27 тура. В итоге им стал полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа, отличившийся двумя голами в матче с "Левым Берегом". Львовянин на 10 баллов (150:140) опередил Теди Цару из "Александрии" — у него в этом туре голевой пас и гол в ворота "Полесье", плюс именно албанский вингер организовал удаление защитника житомирян в начале второго тайма.

В топ-5 рейтинга лучших игроков 27-го тура также вошли: Невертон ("Шахтер"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Иван Калюжный ("Александрия") и Денис Марченко ("Оболонь"). Два последних набрали одинаковое количество баллов (по 33) и разделили 5-е место.

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В целом эксперты упоминали 17 футболистов и 6 тренеров на звание героев 27-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Александр Тымчик ("Динамо"), Никита Кравченко ("Александрия"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Мигель Кампос ("Александрия"), Андрей Бацула ("Ворскла"), Александр Мартынюк ("Александрия"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Владислав Ванат ("Динамо").

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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