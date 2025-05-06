"Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только

Мыслями о событиях 27-го тура в украинской Премьер-лиге с корреспондентом UA-Футбол поделился экс-наставник "Закарпатья", "Карпат", "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- В этом туре оба матча с участием грандов завершились их крупными победами над аутсайдерами: "Динамо" взяло верх над "Ингульцом", а "Шахтер" над "Черноморцем". Ожидали, что в этих играх обойдется без сенсаций?

- Конечно. Начну с матча "Ингулец" - "Динамо". Я присутствовал на этом поединке и одному из своих коллег даже сказал: "Если "Динамо" забьет в первом тайме, то потом сделает это еще как минимум трижды. И оказалось, что был прав. Хотя по ходу встречи думал, что будет еще и пятый гол. В течение первых тридцати минут у динамовцев практически не было моментов, потому что "Ингулец" правильно все делал, умело защищался. Но после автогола петровчан в первом тайме киевские футболисты, конечно же, стали действовать раскованнее. Как обычно случается, команда соперника раскрывается, ведь стремится отыгрываться - и получает мяч в собственные ворота. Поэтому получилось так, как и думал относительно "Динамо": мастерство есть мастерство. В чемпионате оно сказывается. Вот и в этой встрече динамовцы легко и спокойно довели матч до конца с разгромным счетом.

Что касается игры "Черноморец" - "Шахтер". В первом тайме одесситы защищались, как могли. Они правильно выстраивали линию защиты - в этом вопросов нет. Но опять же: "Шахтер" такая же команда, как и "Динамо" - если первый мяч забивает, то потом делает все для того, чтобы довести матч до победного завершения. Так оно и произошло. "Шахтер" как только открыл счет, то потом последующие голы не заставили себя долго ждать. Получается, что "горняки" забивают в последние пятнадцать минут, а уже потом окончательно расправляются с соперником. Тем более, с таким, как "Черноморец". На данный момент одесская команда является такой, что не способна отыгрываться после пропущенного мяча.

- Центральный матч тура был сыгран в Житомире, где "Полесье" не смогло устоять перед "Александрией", которая уверенно набирает очки. Что отметили бы в этой победной для "горожан" встрече?

- Хороший поединок, хорошая организация игры - как со стороны одной, так и другой команды. Если бы не было удаления, то можно было бы потом констатировать другие факты относительно того, как "Полесье" противодействовало "Александрии". Но надо учитывать, что до красной карточки, полученной игроком житомирской команды Майсурадзе, на поле была равная игра. Если бы не было удаления, то этот поединок можно было бы оценивать по-другому. И все же хотелось бы отметить, что организация игры у александрийцев была лучше. Есть немало различных составляющих - в частности, тактические особенности и физическая подготовка, однако не будем их глубоко анализировать. Скажу лишь, что "Александрия" не меняла свой рисунок игры.

- "Карпаты", которые рвутся к четвертому, еврокубковому, месту, сумели одолеть в гостях "Левый берег". Тот факт, что львовяне забили три мяча в меньшинстве, вас удивил?

- Да. Понимая ситуацию с "Левым берегом" и хорошо осознавая его турнирное положение, тренерский штаб "аистов" требовал достижения положительного результата. Ведь по моему мнению, в последних турах эта молодая команда уже заслужила победу. Но к большому сожалению, "Левый берег" хотел сыграть осторожнее в отношении игры в обороне. А против "Карпат", как я считаю, нужно играть более агрессивнее. Так и получилось, что несмотря на удаление в первом тайме, пристоличная команда гнула свою линию. Львовяне же использовали те моменты, которые были. Честно говоря, "Карпаты" меня удивили: играя вдесятером, они продемонстрировали, что способны выигрывать такие поединки на характере. А от "Левого берега", признаюсь, я ожидал большего.

- Результат поединка "Рух" - "Кривбасс", в котором была зафиксирована "сухая" ничья, кому из соперников стоит занести в актив?

- Я считаю, что это закономерная ничья, ведь в первой половине поединка "Рух" должен был забивать два-три мяча. Были удары в перекладины и в штанги у одного и того же игрока - львовянина Карабина. Открой "Рух" счет - и совсем другая игра была бы. Но во втором тайме больше возможностей для гола было уже у "Кривбасса". Поэтому я считаю, что ничья - вполне закономерный результат. А вот кому из команд занести ничью в актив, мне трудно сказать. "Рух" сейчас без задач, а вот у "Кривбасса" задача - это четвертое место. Конечно, если занести в актив один пункт, то возможно, что он и поможет. Особенно в том случае, если криворожане обыграют "Левый берег" в отложенном матче. И все же опираясь на те моменты, которые я видел, можно констатировать: "Рух" больше заслуживал победы.

- А что скажете о другой ничьей со счетом 0:0, авторами которой стали "Колос" и "Ворскла"?

- Поединок получился таким, что все стороны - как наставники команд Руслан Костышин и Юрий Максимов, так и другие участники матча, были довольны ничейным результатом. Игра была равной и понравилась своей динамичностью. "Ворскле" больше, чем "Колосу" нужны были три очка. Забитый полтавчанином Кане, а затем отмененный арбитром мяч в очередной раз подтвердил: слава Богу, что система VAR присутствует на всех поединках. Если бы ее не было, то этот гол, пожалуй, засчитали бы и "Ворскла" в этой встрече праздновала бы победу. А так по большому счету это был ничейный матч, который, как я уже сказал, и удовлетворил обе команды.

- Чем объясните длительную серию неудач ЛНЗ, который в безвыигрышной череде из шести матчей в четырех из них терял очки в родных стенах?

- ЛНЗ для меня - это команда-загадка. Почему? Потому что я не понимаю, что руководители хотят видеть от этой команды и от ее главного тренера. Когда у руля в прошлом сезоне стоял Олег Дулуб, их не устраивала игра, потому что применялся защитный вариант. Не получилось удовлетворить руководство и испанцу Андресу Карраско, после чего на смену ему пришел Роман Григорчук. Сейчас у ЛНЗ неожиданные результаты - шесть туров без побед, и меня это удивляет. Был я удивлен и поединком с "Зарей". Еще до матча у меня были мысли, что черкасская команда должна была обыгрывать этого соперника. Но опять же, все было совсем иначе - на победу больше заслуживала именно "Заря", а не хозяева. Пока что остается непонятным, куда же движется ЛНЗ. Но как бы там ни было, а черкащан пока не следует сбрасывать со счетов как команду, которая борется за непопадание в зону переходных матчей.

- Ближе к финишу сезона те, кто находится в зоне переходных игр или вблизи нее, начинают активизироваться, буквально выгрызая очки у соперников. Победа "Оболони" в Ровно у "Вереса" - из этой серии?

- Да, конечно. Я уверен, что "Оболонь" ехала в Ровно для того, чтобы не проиграть. Из того, что увидел в этой игре, так это то, что в течение половины первого тайма было заметно, что "Верес" нацелен на победу и по традиции стартовых минут всегда играет активно. Но киевская команда сумела добиться успеха. Следует отметить работу арбитра, который адекватно принимал все решения. И это при том, что у футболистов и тренерского штаба к арбитражу было немало претензий еще даже после первой половины поединка. Понять хозяев поля можно: рефери удалил их игрока за симуляцию, с чем те мнение не разделяли. Игра в большинстве стала для "Оболони" весомым фактором для победы. Киевская команда доказала, что она действительно стремится остаться в Премьер-лиге. И в том, что так оно и произойдет, я убежден.