"Позвонил Суркису. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов". Как президент Динамо обнадежил экс-игрока

Бывший защитник "Динамо" Кирилл Петров рассказал, почему, несмотря на усилия, не смог закрепиться в основной команде киевлян.

— Годы шли, но твоего прорыва в первой команде на самом деле не было. Почему?

— Мне не дали шанса проявить себя. Через тренировки закрепиться в составе невозможно. У меня, можно сказать, судьба не сложилась в "Динамо". После того, как команду во второй раз принял Семин, я поехал на сборы с "Кривбассом", поскольку Юрий Павлович сказал, что имеет в команде на мою позицию двух игроков национальной сборной — Михалика и Хачериди. Но он сказал, чтобы я работал и не опускал руки, тогда все будет хорошо.

Я вернулся потом к этому вопросу, когда мне надо было за "Кривбасс" сыграть против "Динамо". Позвонил Суркису и попросил разрешения выйти на матч. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов, тебя Палыч хочет забрать зимой обратно". Он меня обнадежил.

Прошло четыре тура — и "Динамо" возглавил Блохин. Пошли разговоры, что Олег Владимирович хочет увидеть всех арендованных игроков, но я в этот список опять же не попал, хоть и отыграл большинство матчей в Кривом Роге. Могу сказать, что мне не давали шанса проявить себя. И потом я поехал в "Говерлу".

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— Тебе что-то сказали?

— Нет. Опять же, меня просто не включили в состав на сборы. Мне было очень обидно. Брали игроков из других команд, других лиг, а я просто был не нужен, – рассказал Петров.