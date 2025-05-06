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Полузащитник Руха пропустит матч против Вереса
Артур Ременяк еще не восстановился после травмы
fcrukh.com
Полузащитник "Руха" Артур Ременяк не поможет своей команде в поединке 28-го тура УПЛ с "Вересом", пишет Sport.ua.
Хавбек тренируется по индивидуальной программе из-за микронадрыва связок бедра, и именно по этой причине он вынужден был пропустить матч с "Кривбассом" (0:0).
В то же время, по информации источника, один из лидеров "Руха" защитник Богдан Слюбик после мышечной контузии собирается завтра возобновить тренировки в общей группе и должен успеть подойти к противостоянию с "Вересом" в боевой спортивной форме.
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Матч "Рух" - "Верес" состоится в субботу, 10 мая и начнется в 18:00.
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