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Пушич получит компенсацию за досрочное увольнение из Шахтера, - СМИ
Об отставке тренера пишут уже и нидерландские СМИ
Фото: Шахтар
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Так, издание Twente Insite также пишет о том, что "горняки" ведут переговоры с Ардой Тураном, который сейчас работает с турецким "Эюпспором".
Впрочем, также отмечается, что Пушич доработает до конца сезона и у тренера ещ будет шанс уйти на более-менее позитивной ноте в случае выигрыша Кубка Украины в финальном матче с "Динамо".
Впрочем, также отмечается, что если "горняки" и выиграют Кубок, судьбу Пушича это не изменит – он все равно уйдет в отставку.
Сам тренер также понимает, что руководство клуба планирует смену на тренерском мостике.
Также отмечается, что Пушич в любом случае получит компенсацию за досрочное расторжение контратка, ведь его действующее соглашение с "Шахтером" рассчитано до лета 2026 года.
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