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Пушич получит компенсацию за досрочное увольнение из Шахтера, - СМИ

Премьер-лига

Об отставке тренера пишут уже и нидерландские СМИ

Пушич получит компенсацию за досрочное увольнение из Шахтера, - СМИ

Фото: Шахтар

Новина українською

"Шахтер" продолжает поиски нового главного тренера на замену Марино Пушичу. Об этом уже пишут и нидерландские СМИ.

Так, издание Twente Insite также пишет о том, что "горняки" ведут переговоры с Ардой Тураном, который сейчас работает с турецким "Эюпспором".

Впрочем, также отмечается, что Пушич доработает до конца сезона и у тренера ещ будет шанс уйти на более-менее позитивной ноте в случае выигрыша Кубка Украины в финальном матче с "Динамо".

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Впрочем, также отмечается, что если "горняки" и выиграют Кубок, судьбу Пушича это не изменит – он все равно уйдет в отставку.

Сам тренер также понимает, что руководство клуба планирует смену на тренерском мостике.

Также отмечается, что Пушич в любом случае получит компенсацию за досрочное расторжение контратка, ведь его действующее соглашение с "Шахтером" рассчитано до лета 2026 года.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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