И это не Довбик. В Жироне может появиться очередной украинец

В испанской "Жироне" может появиться еще один украинец. Как сообщает "Футбол 24", каталонский клуб проявляет интерес к защитнику " Динамо " Константину Вивчаренко.

Испанский клуб рассматривает украинца как возможную замену Мигелю Гутьересу, на которого претендуют "Реал" и "Атлетико". В случае продажи основного левого защитника летом на этой позиции может освободиться место, и Вивчаренко находится среди приоритетных кандидатов

Как пишет источник, футболист не так давно начал сотрудничество с агентом Олегом Смалийчуком, который специализируется на испанском рынке, и это сотрудничество должно помочь Вивчаренко перебраться в "Жирону".

Также отмечается, что "Жирона" следила за игроком еще зимой, когда у Вивчаренко был действующий контракт с "Динамо" до 2025 года. Каталонцы планировали предварительное соглашение, как это было с переходом Виктора Цыганкова, однако Константин решил избежать конфликта с киевским клубом и подписал новое соглашение с клаусулой в размере 20 миллионов евро.

Если "Жирона" сохранит прописку в Ла Лиге, клуб вернется к переговорам и попытается добиться компромисса с "Динамо".

Напомним, что в сезоне 2024/25 Константин Вивчаренко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.8 миллиона евро.