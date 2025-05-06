Эксперт: План Черноморца провалился. Кучер не только не помог, но и подпортил себе реноме

Бывший нападающий "Шахтера", а ныне эксперт Виктор Грачев высказался о нынешних проблемах "Черноморца", который крепко стоит на вылет из УПЛ.

– Главный претендент на вылет – " Черноморец "?

– По все раскладам одесситы вряд ли смогут сотворить чудо. Кто-то сможет прогнозировать их победы над "Динамо" и "Александрией"? Я нет. А если даже допустить выигрыш над "Ворсклой", этого будет не достаточно.

– На ваш взгляд, правильным ли было решение руководства "Черноморца" сменить главного тренера по ходу уже весенней части чемпионата?

– Поменять главного тренера – это не проблема. Но делать эту рокировку практически на финишной прямой, для меня это нонсенс. Для меня это необъяснимо. Я бы еще мог понять, если команда утратила шансы на еврокубки, доигрывала чемпионат, тогда, да.

– При Александре Кучере была добыта одна победа и пять раз команда проиграла. План "моряков" не сработал?

– План не то, что не сработал, он провалился. Почему этого нельзя было сделать зимой, чтобы новый тренер имел шанс подготовить команду к весенним матчам по своим принципам. А Александр Кучер не только не вытащил команду из ямы, но и подпортил свое реноме.