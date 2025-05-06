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Оба - из одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера апреля
Оба - из Динамо
upl.ua
Процедура состояла из двух этапов. На первом комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ своим голосованием помогли определить квартеты топ-претендентов в каждой номинации.
На втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.
В итоге, лучшим игроком апреля признан форвард "Динамо" Владислав Ванат, отличившийся тремя голами в четырех матчах Чемпионата УПЛ луны.
Полные результаты голосования среди игроков
- Владислав Ванат ("Динамо") - 38,2%
- Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 26,7%
- Владислав Велетень ("Колос") - 18,2%
- Теди Цара ("Александрия") – 16,9%
Среди тренеров победил также представитель "Динамо" — Александр Шовковский. Под его руководством киевляне в апреле набрали 10 очков из 12-ти возможных ("Левый Берег" - 2:0, "Кривбасс" - 2:0, "Оболонь" - 3:0, "Шахтер" - 2:2) и победили в четвертьфинале ("Рух" - 1:0) и полуфинале "Буковину" (4:1), добравшись до финала Кубка Украины.
Полные результаты голосования среди тренеров
- Александр Шовковский ("Динамо") - 50,2%
- Руслан Костышин ("Колос") - 21,9%
- Руслан Ротань ("Александрия") - 20%
- Сергей Шищенко ("Оболонь") – 7,9%
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