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Оба - из одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера апреля

Премьер-лига
Обновлено

Оба - из Динамо

Оба - из одного клуба. УПЛ назвала лучших игрока и тренера апреля

upl.ua

Новина українською

Украинская Премьер-Лига подвела итоги голсования болельщиков на звания лучшего игрока и тренера апреля.

Процедура состояла из двух этапов. На первом комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ своим голосованием помогли определить квартеты топ-претендентов в каждой номинации.

На втором этапе болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.

В итоге, лучшим игроком апреля признан форвард "Динамо" Владислав Ванат, отличившийся тремя голами в четырех матчах Чемпионата УПЛ луны.

Полные результаты голосования среди игроков

  • Владислав Ванат ("Динамо") - 38,2%
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 26,7%
  • Владислав Велетень ("Колос") - 18,2%
  • Теди Цара ("Александрия") – 16,9%

Среди тренеров победил также представитель "Динамо" — Александр Шовковский. Под его руководством киевляне в апреле набрали 10 очков из 12-ти возможных ("Левый Берег" - 2:0, "Кривбасс" - 2:0, "Оболонь" - 3:0, "Шахтер" - 2:2) и победили в четвертьфинале ("Рух" - 1:0) и полуфинале "Буковину" (4:1), добравшись до финала Кубка Украины.

Полные результаты голосования среди тренеров

  • Александр Шовковский ("Динамо") - 50,2%
  • Руслан Костышин ("Колос") - 21,9%
  • Руслан Ротань ("Александрия") - 20%
  • Сергей Шищенко ("Оболонь") – 7,9%
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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