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Телеканал УПЛ ТВ вошел в топ-10 рейтинга апреля среди всех украинских телеканалов в ОТТ

Премьер-лига
Обновлено

Зафиксирован рост внимания зрителей по сравнению с мартом на 66%

Телеканал УПЛ ТВ вошел в топ-10 рейтинга апреля среди всех украинских телеканалов в ОТТ

Олександр Приходько

Новина українською

Телеканал УПЛ ТВ по итогам апреля вошел в топ-10 рейтинга по доле просмотров через ОТТ среди более 300 украинских телеканалов, доступных подписчикам платных ОТТ-платформ.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

УПЛ отмечает, что это свидетельствует о стабильном растущем интересе как к матчам чемпионата Украины, так и контенту, который создается каналом.

Аналитическая группа УПЛ ТВ в апреле 2025 зафиксировала рост внимания зрителей по сравнению с мартом на 66%. В абсолютных цифрах – это 18 миллионов контактов просмотра в месяц.

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Украинская Премьер-лига УПЛ ТВ
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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