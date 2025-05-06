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Телеканал УПЛ ТВ вошел в топ-10 рейтинга апреля среди всех украинских телеканалов в ОТТ
Зафиксирован рост внимания зрителей по сравнению с мартом на 66%
Олександр Приходько
Телеканал УПЛ ТВ по итогам апреля вошел в топ-10 рейтинга по доле просмотров через ОТТ среди более 300 украинских телеканалов, доступных подписчикам платных ОТТ-платформ.
Об этом сообщает пресс-служба Лиги.
Аналитическая группа УПЛ ТВ в апреле 2025 зафиксировала рост внимания зрителей по сравнению с мартом на 66%. В абсолютных цифрах – это 18 миллионов контактов просмотра в месяц.
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