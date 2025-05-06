Телеканал УПЛ ТВ вошел в топ-10 рейтинга апреля среди всех украинских телеканалов в ОТТ

Телеканал УПЛ ТВ по итогам апреля вошел в топ-10 рейтинга по доле просмотров через ОТТ среди более 300 украинских телеканалов, доступных подписчикам платных ОТТ-платформ.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

УПЛ отмечает, что это свидетельствует о стабильном растущем интересе как к матчам чемпионата Украины, так и контенту, который создается каналом.

Аналитическая группа УПЛ ТВ в апреле 2025 зафиксировала рост внимания зрителей по сравнению с мартом на 66%. В абсолютных цифрах – это 18 миллионов контактов просмотра в месяц.