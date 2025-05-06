Три основных игрока Карпат пропустят матч с Александрией

В центральном матче 28-го тура УПЛ "Карпаты" примут во Львове "Александрию".

И как пишет Sport.ua, сразу три игрока львовян не смогут сыграть в этом матче.

Из-за дисквалификации пропустит матч опорный полузащитник из Испании Пабло Альварес, а защитники Тимур Стецьков и бразилец Жан Педрозо еще не восстановились после травм и тренируются по индивидуальной программе.

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Напомним, что "Карпаты" продолжают борьбу за еврокубки – у команды 43 очка и 5-е место в таблице.

"Александрия" борется за чемпионство – 4 очка отставания от "Динамо" за три тура до финиша.