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Кривбасс – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Кривбасс – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и "Левым берегом".

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Мартовский матч 21-го тура, который прервался уже на 2-й минуте, будет доигран в эту среду. Подопечные Юрия Вернидуба все еще стремятся зацепиться хотя бы за ТОП-5 турнирной таблицы, в то время как "Левый берег" пытается оттолкнуться от дна рейтинга, выйти из зоны переходных матчей. Возможна ли сенсация?! Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 7 мая – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Кривбасс (Кривой Рог) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим Левый берег (Киев)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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