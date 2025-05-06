Кривбасс – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и "Левым берегом".

Мартовский матч 21-го тура, который прервался уже на 2-й минуте, будет доигран в эту среду. Подопечные Юрия Вернидуба все еще стремятся зацепиться хотя бы за ТОП-5 турнирной таблицы, в то время как "Левый берег" пытается оттолкнуться от дна рейтинга, выйти из зоны переходных матчей. Возможна ли сенсация?! Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 7 мая – в 12:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев