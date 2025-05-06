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Хавбек ЛНЗ: Вы сами все видели - нам просто не хватает фарта

Премьер-лига

ЛНЗ снова не выиграл

Хавбек ЛНЗ: Вы сами все видели - нам просто не хватает фарта

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Вингер ЛНЗ Владислав Наумец поделился эмоциями после матча 27-го тура УПЛ с "Зарей" (1:1).

"Во втором тайме достаточно моментов создали, чтобы выиграть этот матч. Не знаю, где немного не хватает фарта, но когда стадион так поддерживает, всегда есть какое-то второе дыхание, чтобы нацеливаться на ворота и создавать эти моменты. Но, еще раз повторюсь, где-то немного в конце не хватает какого-то удачи просто банально.

Во втором тайме, думаю, могли забивать спокойно еще второй и третий мячи. Может, где-то нужно было больше хладнокровия, завершения атак. Еще раз повторюсь, просто фарта не хватает, потому что вы сами видели последний момент, просто попади пол метра в сторону – это гол и мы победили, – заявил Наумец.

Напомним, что на данный момент ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 28 очков после 27 сыгранных матчей.

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Заря (Луганск) ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
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Источник:
FC LNZ
Опубликовал: Михаил Черныш
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