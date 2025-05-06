Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек ЛНЗ: Вы сами все видели - нам просто не хватает фарта
ЛНЗ снова не выиграл
скриншот
Вингер
"Во втором тайме достаточно моментов создали, чтобы выиграть этот матч. Не знаю, где немного не хватает фарта, но когда стадион так поддерживает, всегда есть какое-то второе дыхание, чтобы нацеливаться на ворота и создавать эти моменты. Но, еще раз повторюсь, где-то немного в конце не хватает какого-то удачи просто банально.
Во втором тайме, думаю, могли забивать спокойно еще второй и третий мячи. Может, где-то нужно было больше хладнокровия, завершения атак. Еще раз повторюсь, просто фарта не хватает, потому что вы сами видели последний момент, просто попади пол метра в сторону – это гол и мы победили, – заявил Наумец.
Напомним, что на данный момент ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 28 очков после 27 сыгранных матчей.
Популярное сейчас
- СМИ: Одна из самых титулованных сборных мира согласилась сыграть спарринг с Россией
- "Позвонил Суркису. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов". Как президент Динамо обнадежил экс-игрока
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- "Такого не может быть, просто не может": Ашур – о ходе событий в матче с Александрией
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет